قطر تسجل 279 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. والإجمالي 1604

الدوحة- أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الأحد، تسجيل 279 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 123 حالة، وبذلك، يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في قطر 1604 حالات.

وذكرت وزارة الصحة القطرية، في بيان لها اليوم، أن بعض حالات الإصابة الجديدة تعود إلى المسافرين العائدين من دول ينتشر فيها الوباء أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى تسجيل حالات إصابة جديدة بين العمالة الوافدة.

ووفقا للبيان، أجرت وزارة الصحة القطرية الفحص المخبري للكشف عن فيروس كورونا لنحو 3806 أشخاص اليوم، ليصل بذلك إجمالي عدد الفحوصات إلى 35757 حتى الآن. (بترا)