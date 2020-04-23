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قطر تسجل 623 إصابة جديدة بكورونا

منذ ساعة واحدة

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الدوحة – أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الخميس تسجيل 623 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وشفاء 61 حالة من المرض، ليرتفع اجمالي حالات الاصابة المؤكدة بالفيروس حتى اليوم الى 7764 حالة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن معظم الحالات الجديدة المسجلة تعود لعمالة وافدة ممن خضعوا للحجر الصحي احترازيا بعد أن تبين مخالطتهم لحالات إصابة مؤكدة، في حين تعود باقي الحالات لمواطنين ومقيمين كانوا خالطوا مصابين بالفيروس من أفراد أسرهم.
وأوضحت الوزارة أن الارتفاع الملحوظ لعدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا يرجع لعدة أسباب منها زيادة انتشار الفيروس والذي بدأ يدخل في مرحلة الذروة حيث من المتوقع أن تستمر الأعداد بالزيادة قبل أن تبدأ بالانخفاض التدريجي، إضافة إلى استمرار الجهود في تتبع السلاسل الانتقالية للفيروس وحملات التقصي عن المصابين عبر إجراء فحوصات مكثفة واستباقية لمجموعات من المخالطين للأشخاص الذين تم التأكد من إصابتهم بالمرض سابقا.(بترا)

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