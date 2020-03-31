قطر: تسجيل ثاني حالة وفاة بالكورونا و88 إصابة جديدة

الدوحة – أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثلت 11 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس الى 781 حالة.

كما أعلنت الوزارة في بيان اليوم عن تسجيل ثاني حالة وفاة بسبب الفيروس في قطر، موضحة أن بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين عادوا إلى قطر وأخرى لمخالطين.

والجدير بالذكر أن وزارة الصحة العامة في قطر قامت بتوفير تقنيات مخبرية جديدة لفحص فيروس كورونا، يمكن معها إجراء عدد أكبر من الفحوصات يوميا أكثر مما كان عليه في السابق، ما أدى إلى زيادة في عدد الحالات التي يتم اكتشافها يوميا، وسوف يساعد ذلك في الكشف المبكر عن الحالات المصابة ومن ثم الحد من انتشار الفيروس.

–(بترا)