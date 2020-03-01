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قطر: تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا

منذ ساعة واحدة
كورونا في قطر

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الدوحة- أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، أن الفحوصات الطبية كشفت عن إصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا (كوفيد 2019)، تعود لمواطنين قطريين من ضمن المواطنين الذين تم إجلاؤهم على متن طائرة خاصة من إيران، وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم، ليصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في البلاد إلى ثلاث حالات حتى الآن.
وتم إدخال المصابين إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهما في حالة صحية مستقرة، وأكدت وزارة الصحة القطرية أن المصابين لم يخالطا أفراد المجتمع منذ وصولهما، وما تزال مؤشرات تفشي المرض في دولة قطر منخفضة للغاية. -(بترا)

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