قطر.. تسجيل 11 إصابة جديدة بـ”كورونا” وشفاء 17 حالة

الدوحة – أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم السبت، تسجيل 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في دولة قطر، وشفاء 17 حالة من المرض.

وارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في قطر إلى 481.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن معظم حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين قدموا مؤخرا إلى دولة قطر، ومنها حالتان لمواطنين قطريين، والأخرى تعود لوافدين، مبينة أنه تم ادخال الحالات المصابة الجديدة الى العزل الصحي التام، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وذكرت الوزارة في بيانها أن الحالات الـ17 التي تماثلت للشفاء، من بينهم 4 مواطنين قطريين، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 27 حالة في دولة قطر.-بترا