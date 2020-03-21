العرب والعالمعربي

قطر.. تسجيل 11 إصابة جديدة بـ”كورونا” وشفاء 17 حالة

منذ ساعتين
منظر عام للعاصمة القطرية الدوحة -(أرشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الدوحة – أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم السبت، تسجيل 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في دولة قطر، وشفاء 17 حالة من المرض.
وارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في قطر إلى 481.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن معظم حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين قدموا مؤخرا إلى دولة قطر، ومنها حالتان لمواطنين قطريين، والأخرى تعود لوافدين، مبينة أنه تم ادخال الحالات المصابة الجديدة الى العزل الصحي التام، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.
وذكرت الوزارة في بيانها أن الحالات الـ17 التي تماثلت للشفاء، من بينهم 4 مواطنين قطريين، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 27 حالة في دولة قطر.-بترا

مقالات ذات صلة

الإمارات تعلق تداول الصحف والمطبوعات الورقية للوقاية من “كورونا”

منذ ساعتين

الحجر المنزلي يطاول نحو مليار شخص حول العالم لوقف “كورونا”

منذ ساعتين

اليابان.. ارتفاع عدد الإصابات بـ”كورونا” إلى 1015

منذ 3 ساعات

لبنان يفرض حظر التجوّل لمنع تفشي “كورونا”

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock