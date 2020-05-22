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قطر: تسجيل 1830 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعتين
كورونا في قطر
كورونا في قطر

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الدوحة – أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الجمعة، عن تسجيل 1830 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 605 من المصابين بالفيروس وذلك خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 7893 حالة بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة القطرية، فقد تم إدخال 13 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 175 حالة.
وبحسب البيان فإن الحالات الجديدة المصابة بالفيروس تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابع لوزارة الصحة الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات.
وأفادت الوزارة بأن حالتي الوفاة الجديدتين تعودان لمقيمين يبلغ الأول من العمر 50 عاما، والثاني 43 عاما، وكانا يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة.-(بترا)

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