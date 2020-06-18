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قطر: تسجيل 4 وفيات و1267 إصابة جديدة بكورونا

منذ 54 دقيقة
قرّرت الحكومة القطرية "إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات- ا ف ب
قرّرت الحكومة القطرية "إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات- ا ف ب

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الدوحة- أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الخميس عن تسجيل اربع وفيات و1267 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 1470 شخصا من المرض وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة القطرية في بيان لها اليوم بأن حالات الوفاة التي تم تسجيلها اليوم كانت تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، وأعمارها بين 41 و77 عاما.
بترا

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