قطر: تسجيل 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الدوحة- أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الاصابة إلى 14096 وعن تسجيل حالتي وفاة بالفيروس وتعافي 64 حالة ليصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1436 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن حالتي الوفاة الجديدتين تعودان لمقيمين يبلغ الأول من العمر 96 عاما والثاني يبلغ من العمر 40 عاما، مشيرة الى أن الفترة الحالية ستشهد تذبذبا في أعداد حالات الإصابة بالفيروس بين ارتفاع وانخفاض وذلك لعدة أسباب من بينها أن تفشي الفيروس يعتبر بمرحلة الذروة قبل أن تبدأ أعداد الإصابات تقل تدريجيا.

وأشارت الوزارة إلى أن كثيرا من الحالات المصابة بفيروس كورونا لا تظهر عليها أعراض المرض، حيث يتم اكتشاف إصابتها بالفيروس بفضل الفحوصات المبكرة التي تجريها فرق الوزارة المتخصصة وذلك زيادةً في الحرص على اكتشاف الإصابات قبل أن ينشر أصحابها المرض خاصة بين الأفراد الذين خالطوا حالات مؤكد إصابتها. (بترا)