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قطر تسجّل 1365 إصابة جديدة بكورونا

منذ 49 دقيقة

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الدوحة– أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1365 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 529 شخصا من المرض خلال الساعات الــ24 الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 4899 حالة.
وبحسب بيان للوزارة، أدخلت 19 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 172 حالة.
بترا

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