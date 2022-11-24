قطر تسعى لمصالحة جماهيرها في مواجهة السنغال

الدوحة – اعترف الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني للمنتخب القطري لكرة القدم، بأن فريقه لم يقدم ما كان يتمناه خلال المباراة أمام الإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022 المقامة في قطر، لكنه عمل على تحليل الأخطاء لتصحيح المسار وتقديم الأفضل أمام السنغال.

وكان المنتخب القطري صاحب الضيافة قد خسر أمام نظيره الإكوادوري 0-2 يوم الأحد الماضي في المباراة الافتتاحية، ضمن المجموعة الأولى التي شهدت في اليوم التالي خسارة المنتخب السنغالي أمام نظيره الهولندي بالنتيجة ذاتها على ملعب استاد الثمامة.

ويستضيف ستاد الثمامة مباراة المنتخب القطري أمام نظيره السنغالي اليوم الجمعة بينما يلتقي المنتخب الإكوادوري نظيره الهولندي في ستاد خليفة الدولي.

وقال سانشيز في المؤتمر الصحفي أمس: “بالتأكيد لم نقدم ما كنا نتمناه في المباراة الماضية، عندما تكون البداية غير موفقة يكون من الصعب العودة خلال المباراة”.

وأضاف: “لكن بعد المباراة، علينا أن نحاول تحليل الأخطاء أيا كانت، وبعدها نستعد ونتحضر للخصم التالي كي نصحح المسار، وهذا ما فعلناه.. ونستغل الفترة ما بين المباريات للتعديل على طريقة لعبنا، هذه هي الآلية التي نتبعها”.

وعن رأيه في مستوى المنتخب السنغالي، قال سانشيز “من وجهة نظري لعبت السنغال مباراة ممتازة ضد منتخب كبير للغاية، كانت لديهم فكرة واضحة وكانوا يسعون لتحقيق نتيجة، ويسعون للانتصار حتى نهاية المباراة، لكنها كانت مباراة مفتوحة وكانت الحظوظ متساوية بين طرفيها”.

وعن الضغوط التي قد يكون المنتخب القطري يعاني منها بعد خسارة المباراة الافتتاحية، قال سانشيز: “الأمور لا تسير بالطبع على ما يرام بالنسبة لنا حتى الآن، حيث خسرنا المباراة الافتتاحية، للأسف لم نمنح الجماهير كل المتعة التي كانت تتوقعها، وفي مسيرة عملي كمدرب أرى أنك تشعر بالضغط بسبب نتائج كهذه، وبالتالي نحاول أن نعزل أنفسنا عن أي انتقادات قد نتعرض لها”.

وتابع: “الآن نركز فقط على أنفسنا وما الذي علينا أن نفعله وكيف نحضر للمباريات يوما بيوم، نحاول أن نتجنب الأصوات الخارجية، لأن هذه الأصوات لن تضيف أو تنقص شيئا، لذلك نحاول أن نعزل أنفسنا عن مثل هذه الأصوات.”

وحول ما إذا كان المنتخب القطري قد عانى من التوتر خلال المباراة الافتتاحية رغم خوضه العديد من المباريات الكبرى ورغم كونه بطل آسيا، وما إذا كان ذلك قد يمكن أن يتكرر أمام السنغال، قال سانشيز :”نحن نتعلم من أخطائنا، وبالتالي نحاول أن نتحرر من كل هذا الضغط الذي تعرضنا له في المباراة الافتتاحية”.

وعن احتمالات خروج المنتخب القطري من الدور الأول بالمونديال ورد فعل الجماهير على ذلك، قال سانشيز: “نتصور أننا مستعدون لمبارياتنا المقبلة ونحلم بألا يحدث هذا الأمر، يجب أن نركز على أنفسنا وعلى إمكانياتنا التنافسية.. لكنني أرى أن أحد الأشياء التي أثبتتها دولة قطر حتى الآن، أننا كانت لدينا خطة طويلة الأمد للتحضير لكأس العالم وأنا مقتنع بأنه بعد كأس العالم، ستستمر دولة قطر على تطوير مستواها في كرة القدم، وذلك بوجود جميع الإمكانات الحالية.

في الجهة المقابلة، قال أليو سيسيه، المدير الفني للمنتخب السنغالي، إن فريقه يستعد بأفضل شكل ممكن للمباراة المرتقبة أمام نظيره القطري، مؤكدا أنه لن يجري تغييرات جذرية على تشكيلة الفريق.

وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي: “نحن مستعدون تماما ومازلنا في طور التحضير، كنا ندرك أهمية الحصول على راحة بعد المباراة السابقة أمام هولندا، فقد كانت مباراة قوية وسريعة الإيقاع، لكن الأمور تسير جيدا بشكل عام”.

وعن فرص المنتخب السنغالي في مواجهة نظيره القطري الذي يلعب على أرضه ووسط جماهيره، قال سيسيه “رغم الخسارة، تعلمنا الكثير من الدروس إثر الخسارة أمام هولندا، لقد واجهنا فريقا قويا يحتل المركز الثامن في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات، وحاولنا تقديم مباراة جيدة ونحن راضون عن أداء لاعبينا ومستعدون لمباراة الغد”.

وأضاف سيسيه “عندما نتحدث عن مناسبة بحجم كأس العالم، نرى أنه عندما تخسر مباراتك الافتتاحية فإنك تضع بالتأكيد كل طاقتك في المباراة الثانية، ولدينا خبرة كبيرة وقد لعبنا مباريات صعبة عديدة في الماضي وبنفس القدر من الضغط والتوتر”.

وأوضح: الآن حان الوقت أن نكون مستعدين وأن نقدم كل ما لدينا من طاقة وإمكانيات على أرض الملعب كي ننتصر، لا بأس أن نخسر أي مباراة، أحيانا يخسر الفريق مباريات حتى وإن لعب بشكل جيد، يمكننا أن نبقي رؤوسنا مرفوعة، الأداء كان ممتازا، خاب أملي تعاطفا مع لاعبي الفريق لأنهم أبلوا بلاء حسنا ولكن النتيجة لم تكن لصالحهم”.

وعن معنويات نجم حراسة المرمى السنغالي إدوارد ميندي بعد خسارة المباراة الأولى وتلقي شباكه هدفين، قال سيسيه: “لقد أبلى بلاء حسنا، وهو الآن بحال جيد، تحدثت إليه وتناقشت معه كما أتحدث مع باقي لاعبي المنتخب”.

واستطرد: “إدوارد لديه أسلوب وكذلك كفاءة تتحدث عن نفسها، هو ليس بحاجة إلى الثناء، حاله كحال أي لاعب، أحيانا يمر بلحظات تفوق وأحيانا يمر بلحظات إخفاق، لكن كلي يقين بأنه سيكون جاهزا على أرضية الملعب غدا وسيقدم الدعم لزملائه بالفريق”. – (د ب أ)