قطر تسعى لمواصلة سلسلة انتصاراتها بالتصفيات الآسيوية المزدوجة

الدوحة – يسعى المنتخب القطري، بطل اسيا 2019، الى مواصلة انتصاراته والتمسك بصدارة المجموعة الخامسة عندما يحل ضيفا على افغانستان الثلاثاء في العاصمة الطاجيكية “دوشانبيه”، في الجولة السادسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس اسيا 2023.

وتتصدر قطر برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام عُمان، التي تحل ضيفة على الهند الرابعة برصيد 3 نقاط، فيما تحتل أفغانستان المركز الرابع بأربع نقاط.

والتقي المنتخبان القطري والأفغاني في الجولة الاولى بالدوحة مطلع أيلول/سبتمبر الماضي وحقق العنابي فوزا كبيرا بستة اهداف نظيفة.

وصول منتخبنا الوطني لأراضي طاجيكستان استعدادا لمباراتهم مع منتخب أفغانستان

ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣ #الطريق_إلى_الصين pic.twitter.com/NONRMsgiE7 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 17, 2019

واستعد المنتخب القطري الذي تعثر على أرضه أمام الهند في الجولة الثانية، جيدا لمواجهة أفغانستان حيث خاض مباراة ودية أمام سنغافورة الخميس الماضي وحسمها بهدفين نظيفين.

ورغم فارق المستوى والامكانيات الا ان المنتخب القطري سيخوض المباراة بحذر تحسبا لاي مفاجأت، وسيعتمد مدربه الاسباني فيليكس سانشيز على نجومه الذين غاب بعضهم عن ودية سنغافورة خصوصا حارس المرمى سعد الدوسري والمدافعون بيدرو وبوعلام خوخي وطارق سلمان والمهاجمون حسن الهيدوس واكرم عفيف والمعز علي.

ويغيب عن المباراة الظهير الايسر عبد الكريم حسن افضل لاعب في اسيا 2018 لعدم ضمه الى القائمة التي حسمها سانشيز الاحد – باختيار 24 لاعبا هم: سعد الدوسري و بيدرو ميغيل وسالم الهاجري وطارق سلمان وخوخي بوعلام وحسن الهيدوس وأكرم عفيف (السد) والمعز علي وكريم بوضياف وإسماعيل محمد ومحمد مونتاري (الدحيل)، وأحمد فتحي وفهد شنين ومصعب خضر ويوسف عبد الرزاق (العربي) والمهدي علي ومؤيد حسن وهمام الامين (الغرافة) وعبد العزيز حاتم ووفهد يونس (الريان) وعبد الرحمن محمد وعبد السلام الأحرق (الأهلي) وأحمد معين (قطر) ومحمد البكري (الشحانية).

المؤتمر الصحفي لمباراة منتخبنا الوطني غداً مع أفغانستان. 🇶🇦🇦🇫 pic.twitter.com/BteaAVh0sx — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 18, 2019

واكد عدد من لاعبي المنتخب القطري على اهمية المباراة وعلى عدم الاستهانة والاستهتار بالفريق الافغاني، وقال قلب الدفاع المهدي علي “مباراة افغانستان لن تكون سهلة كما يظن البعض، ونتوقع ان تكون صعبة كما كانت مباراة بنغلاديش، ونأمل ان نجتازها ونعود الى الدوحة بالنقاط الثلاثة”.

واكد حارس المرمى محمد البكري “كل مباريات التصفيات اصبحت قوية وصعبة ولم يعد هناك الفريق او اللقاء الذي يمكن اعتباره سهلا، وكل الفرق الاسيوية تطورت كثيرا في الفترات الاخيرة”.

من جهته، يسعى المنتخب العماني على العودة بنقاط مباراته مع الهند للبقاء على مقربة من قطر قبل قمتهما الساخنة في الجولة قبل الاخيرة في 4 حزيران/يونيو المقبل. (أ ف ب)