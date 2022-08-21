قطر تطلب معلمين أردنيين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر، اليوم الأحد، عن تعيينات جديدة لمعلمين من الأردن وفلسطين، إضافة إلى معلمين قطريين.

وقال القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للخدمات المشتركة، علي البوعينين، في تصريحات اليوم، إنه جرى خلال الفترة الماضية تعيين أكثر من 700 معلم في مختلف المدارس الحكومية في قطر، موضحا أن الوزارة أرسلت خلال الفترة الماضية لجان اختبارات متخصصة أعدتها لهذا الغرض إلى بعض الدول العربية، وخصوصا الأردن وفلسطين، حيث قامت بالتعاقد مع الأطقم التدريسية التي اجتازت الاختبارات الشخصية ممن تقدموا لشغل وظائف التدريس في التخصصات التي تم الإعلان عنها قبل فترة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر، قد أعلنت، أخيرا، عن رغبتها في تعيين عدد من المعلمين والمعلمات القطريين وغير القطريين من ذوي الكفاءة للعمل بالمدارس الحكومية في مختلف التخصصات الدراسية.

وشملت التخصصات المطلوبة، اللغة الإنجليزية، العلوم، الرياضيات، الفيزياء، العلوم الاجتماعية، التربية الخاصة، الحاسب الآلي، الكيمياء، الأحياء، رياض الأطفال، الفنون البصرية، واللغة العربية.

واشترطت الوزارة أن لا تقل سنوات الخبرة للمعلمين المتقدمين عن 5 أعوام، وأن يكون تقديرهم الدراسي في الجامعة جيدا جدا، فضلا عن اجتيازهم للاختبارات المقررة والمقابلة الشخصية.

— (بترا)