قطر تعتزم افتتاح مركز جديد لمنح التأشيرات في الأردن

تعتزم قطر تدشين مركز جديد لمنح التأشيرات في الأردن خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك لاستكمال إجراءات سمات الدخول للإقامة بغرض العمل.

ونقلت الصحف المحلية القطرية الصادرة اليوم عن وزارة الداخلية القطرية، تأكيدها تدشين 5 مراكز جديدة لتأشيرات قطر في الخارج خلال الفترة المقبلة في كل من الأردن وتونس والمغرب وكينيا وإندونيسيا.

وساهمت مراكز تأشيرات قطر في الخارج في تسهيل إجراءات استقدام العمالة وتسريع عملية إصدار التأشيرات والإقامات الخاصة بهم.

وتهدف هذه المراكز وفقا لما نقلت الصحف القطرية، إلى تسهيل وتبسيط إجراءات الاستقدام بشكل عام وحماية حقوق الوافدين وضمان سلامتهم وتسهيل كافة إجراءات دخولهم إلى الدولة، فضلا عن تدقيق وتوثيق عملية توظيفهم وتسريع مباشرتهم العمل في ظل إجراءات مبسطة وسلسة وفعالة، مع ضمان حقوق المستقدمين.

وتعمل مراكز تأشيرات قطر في الخارج على إنهاء إجراءات الاستقدام بشكل ميسر ودقيق، من خلال التأكد من عقود عمل المُستقدَمين وتوثيقها من قِبل وزارة العمل قبل مغادرتهم لبلدهم، بالإضافة إلى إجراءات الفحص الطبي والبيانات الحيوية.

واعتمدت وزارة الداخلية القطرية نظام استقدام إلكترونيا متكاملا في هذه المراكز، يتم إنجاز مراحله إلكترونيا وذلك بعد قيام المستقدِم بعملية التسجيل في موقع وزارة الداخلية، واستصدار الرقم المرجعي للوافد الذي يقوم بإنجاز إجراءاته في المركز الموجود في بلده.

وعالجت المراكز الكثير من الأمور الخاصة بالاستقدام والتي كانت تستغرق سابقا وقتا طويلا، حيث ساهم في سرعة إنجاز الاستقدام وضمان حقوق الوافد والمستقدِم.

وكانت وزارة الداخلية القطرية، قامت مؤخرا بافتتاح 14 مركزا في 6 دول هي سريلانكا، بنجلاديش، باكستان، الهند، نيبال، الفلبين. في حين هناك خطة لتنفيذ مشروع مراكز تأشيرات قطر بالخارج، لافتتاح 21 مركزاً في 11 دولة، وذلك لتسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين للعمل بالدولة، حيث تحقق هذه المراكز العديد من المزايا المتمثلة في سرعة وإنهاء إجراءات العامل الوافد، ومتابعتها من قبل الجهات المعنية داخل قطر.

وتهدف مراكز التأشيرات الجديدة في الخارج إلى الاستفادة من مميزات وفاعلية أحدث أنظمة الفحوص الطبية والبصمات الحيوية الإلكترونية لتقديم خدمات فعالة ذات مستوى عالمي، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة بصورة حضارية تتسم بالرقي والسرعة واليسر، وتسهيل إجراءات عملية الاستقدام من خلال توفير الوقت والجهد على المستقدمين والجهات ذات الصلة، وضمان التزام الطرفين بشروط وبنود العقد المبرم، وتبني نظام استقدام أكثر شفافية ومسؤولية.

وتمكن مراكز تأشيرات قطر بالخارج المستقدم من القيام بعملية التسجيل عبر موقع وزارة الداخلية واستصدار الرقم المرجعي للوافد لإنجاز إجراءاته من خلال المركز. بترا