قطر تعتمد سن 40 عاما فما فوق لتلقي لقاح كورونا

الدوحة- أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن خفض الحد العمري للمستوفين لمعايير الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا إلى 40 عاما.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار التنفيذ التدريجي للبرنامج الوطني للتطعيم ضد “كوفيد-19” والذي يتم بموجبه إعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه منذ بداية حملة التطعيم وحتى الآن، تم إعطاء أكثر من 765 ألف جرعة لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة وكوادر الرعاية الصحية والعاملين الأساسيين.

وذكرت وزارة الصحة العامة أن دولة قطر شهدت في الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعا مستمرا في عدد حالات الإصابة بـ”كوفيد-19″ ما تسبب بإدخال أعداد كبيرة من المرضى للمستشفى ووحدات العناية المركزة يوميا بسبب إصابتهم بأعراض مرضية شديدة. (بترا)