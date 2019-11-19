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قطر تعزز صدارتها بفوز صعب على أفغانستان

منذ يومين

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دوشانبي – عزز المنتخب القطري صدارته للمجموعة الخامسة بفوز بشق النفس على مضيفه الأفغاني 1-0 الثلاثاء في العاصمة الطاجيكية دوشانبي في الجولة السادسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس اسيا 2023.
وسجل اكرم عفيف الهدف الوحيد في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.
وأهدرت افغانستان فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة 29 من ركلة جزاء انبرى لها أحمد عمران وتصدى لها حارس مرمى السد سعد الشيب.

وهو الفوز الثالث على التوالي لقطر والرابع في التصفيات مقابل تعادل واحد فرفعت رصيدها الى 13 نقطة مبتعدة مؤقتا بفارق أربع نقاط عن مطاردتها المباشرة عمان التي تلتقي لاحقا مع ضيفتها الهند على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط.

في المقابل، منيت أفغانستان بخسارتها الثالثة في التصفيات والثانية أمام قطر بعدما كانت منيت بهزيمة مذلة في الدوحة في الجولة الأولى بنصف دزينة نظيفة من الأهداف، فتجمد رصيدها عند أربع نقاط في المركز الثالث.
وعانى المنتخب القطري، بطل آسيا 2019، كثيرا خلال اللقاء لاسيما في الشوط الاول، ولولا تدخل حارس المرمي الشيب وإنقاذه ركلة الجزاء لزادت معاناته. – (أ ف ب) 

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