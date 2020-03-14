قطر تعلق دخول مواطني السودان وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا

الدوحة – أعلن مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر، عن تعليق إصدار سمات الدخول الفورية للقادمين من عدد من الدول الأوروبية اعتباراً من غد الأحد وحتى إشعار آخر، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر المكتب في بيان اليوم السبت، أن القرار يشمل حاملي الجنسية الايطالية والفرنسية والألمانية والإسبانية بما في ذلك القادمون منها، فيما يُستثنى من هذا القرار مواطنو هذه الدول من حاملي تصاريح الإقامة، على أن يتم اخضاعهم لإجراءات الحجر الصحي المعمول بها في الدولة لمدة 14 يوماً.

وأوضح أنه تقرر ضمن نفس الاجراءات تعليق دخول البلاد مؤقتاً لجميع المسافرين القادمين إلى قطر من السودان سواء لحاملي سمات الدخول أو حاملي تصاريح الإقامة.(بترا)