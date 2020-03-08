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قطر تعلق دخول مواطني 14 دولة بسبب كورونا

منذ ساعتين

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الدوحة – أعلنت قطر، تعليق الدخول مؤقتاً لجميع المسافرين القادمين إلى الدوحة من 14 دولة عربية وأجنبية كإجراء احترازي نظرا لتفشي فيروس كورونا حول العالم، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين.
وحسب القرار الصادر عن مكتب الاتصال الحكومي القطري، الأحد، فإن الدول هي؛ بنغلاديش، الصين، مصر، الهند، إيران، العراق، لبنان، نيبال، باكستان، الفلبين، وكوريا الجنوبية، سريلانكا، سوريا، تايلاند.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للجهود التي تبذلها دولة قطر لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
ويشمل هذا القرار سمات الدخول الفورية والقادمين من هذه الدول من حاملي تصاريح الإقامة سواء للعمل أو غيرها بصفة مؤقتة.
وحثت دولة قطر جميع المواطنين والمقيمين على تجنب السفر في الوقت الراهن إلا للضرورة.-(بترا)

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