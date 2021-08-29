قطر تعلن استقطاب المزيد من المعلمين الأردنيين

عمّان – قال وزير التعليم والتعليم العالي القطري، الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، إن الوزارة استقطبت اخيرا نحو 530 معلما ومعلمة، منها 416 للعقود المحلية و114 للعقود الخارجية.

وأضاف ان معظم المعلمين الجدد الذين تم استقطابهم بموجب عقود خارجية هم من الأردن، يغطون العديد من التخصصات التعليمية خاصة اللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء.

وقال الحمادي في كلمة وجهها إلى الطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي في قطر اليوم الأحد، وفقًا لوكالة الانباء (بترا)، إن التعليم المدمج أصبح أفضل الخيارات المطروحة لضمان استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع ولضمان جودة التعليم ونوعيته مع الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة، مشيرا الى انه تم تطعيم اكثر من 94 بالمئة من الكوادر التعليمية والإدارية في جميع المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال في قطر، لخلق بيئة مدرسية آمنة وصحية تعزز التحصيل الأكاديمي للطلبة. وأوضح أن التعلم المدمج قد نقل العملية التعليمية والتربوية خارج أسوار المدرسة، وأعطى أولياء الأمور دورا أكبر في تعليم أبنائهم، ما يسهم في تعزيز شراكتهم في العملية التعليمية والتربوية.

ويبلغ عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة في قطر، نحو 328 مدرسة وروضة، يدرس فيها أكثر من 203 آلاف طالبا وطالبة، يمثلون أكثر من 85 جنسية، علما أن 33 بالمئة من الطلاب القطريين يدرسون في مدارس خاصة.



وتقدم هذه المدارس مناهج تعليمية دولية مختلفة ومواد دراسية متنوعة، إضافة إلى العديد من الأنشطة الدراسية التي تستجيب لتطلعات الطلاب وذويهم، ويتوقع هذا العام افتتاح 16 مدرسة وروضة أطفال خاصة جديدة توفر 8870 مقعدا دراسيا.