قطر تعلن قريبا عن شواغر لمعلمين أردنيين

الدوحة– اكدت وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية، انها ستقوم باستقطاب نحو 300 معلم ومعلمة من عدة دول بينها الأردن، للعام الاكاديمي المقبل.

وقال وكيل الوزارة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إنه سيتم الإعلان قريبا عن استقطاب المعلمين في الدول المعنية وبينها الاردن، مبينا أن لجنة المقابلات الخارجية التي شكلتها الوزارة، ستقوم بإجراء المقابلات مع المتقدمين للوظيفة، عقب الانتهاء من الإعلانات في الدول المستهدفة.

وأوضح النعيمي أن هناك نحو 800 شاغر لمعلمين ومعلمات في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي المقبل، وسيتم تعبئة 500 شاغر من الخريجين القطريين، على ان يتم استقطاب 300 معلم ومعلمة جدد من الخارج.

واضاف، ان الوزارة تسعى إلى توطين مهنة التدريس في قطر بنسبة 80 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة، بحيث يتم تعبئة الشواغر بالاعتماد على الكوادر المحلية قدر المستطاع، حتى تنخفض نسبة المعلمين المستقطبين من الخارج إلى 20 بالمائة مستقبلاً، وتقنين الاحتياجات وقصرها على بعض التخصصات النادرة، منها التربية الخاصة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات.-(بترا)