قطر تفرض حظرا على بيع “الجعة” في ملاعب كأس العالم

الدوحة – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أول من أمس، أن قطر ستحظر بيع الجعة “البيرة” في ملاعب المونديال الثمانية ومحيطها، خلال فترة إقامة البطولة.

وذكر فيفا في بيان قبل المباراة الافتتاحية للبطولة: “عقب مناقشات بين سلطات الدولة المضيفة وفيفا، تم اتخاذ القرار بشأن تركيز بيع المشروبات الكحولية خلال مهرجان فيفا للمشجعين، ووجهات المشجعين الأخرى والأماكن المرخصة، وإزالة نقاط بيع “الجعة” من محيط ملاعب كأس العالم 2022″.

وذكر فيفا أن “الجعة” الخالية من الكحول ستظل متاحة في الملاعب، وذكر فيفا: “سلطات الدولة المضيفة وفيفا سيواصلان ضمان تقديم الملاعب والمناطق المحيطة تجربة ممتعة ومحترمة وجذابة لكل الجماهير”. وذكرت تقارير في وقت سابق أن هناك اتفاقا على بيع “الجعة” في المناطق بين الفحص الأمني وفحص التذاكر في الملاعب، ولا سيما أن شركة “بدويايزر” هي إحدى أكبر الراعيين للبطولة.

وحتى الآن لم تصدر الشركة الأميركية أي بيان بشأن هذا الأمر. ومباشرة بعد إعلان الفيفا، ذكرت الشركة في تغريدة :”حسنا، هذا غير ملائم”، ولكن تم مسح هذا المنشور.

وفي بيانه، أكد فيفا أن منظمي كأس العالم يقدرون “تفهمهم ودعمهم المتواصل” من شركة “إيه بي إنبيف” الشركة الأم لـ”بدويايزر”.

يذكر أن المشروبات الكحولية ليست ممنوعة في قطر، ولكن بيعها يقتصر على الحانات والمطاعم في بعض الفنادق.

جاء هذا القرار وسط تقارير أن السلطات القطرية تقدمت بطلب مباشر لفيفا موجه إلى بدويايزر لنقل خيام “الجعة” بعيدا عن الملاعب إلى مواقع أقل بروزا بسبب مخاوف من تأثير مثل هذه المشروبات على المواطنين القطريين.

وذكرت رابطة مشجعي كرة القدم، الهيئة الممثلة لجماهير كرة القدم في إنجلترا وويلز، أن المشكلة الحقيقية هي تغيير القرار في اللحظة الأخيرة ” وهو ما يشير إلى مشكلة أكبر- وهي الغياب التام للتواصل والتوضيح من اللجنة المنظمة للجماهير”.

وأضافت الرابطة: “إذا كان بإمكانهم تغيير رأيهم في أي لحظة، بدون سبب، فسيكون لدى المشجعين مخاوف مفهومة بشأن ما إذا كانت اللجنة المنظمة ستفي بوعودها فيما يتعلق بالإقامة والتنقلات ومشكلات الثقافة”.

وتساءل اتحاد المشجعين الألماني عن “الضمانات الأمنية” التي أعطتها قطر للمشجعين قبل البطولة، خاصة فيما يتعلق بحقوق مجتمع الميم.

وذكرت عبر “تويتر”: “إذا كان بإمكان القطريين أن يرفضوا خططا قبل انطلاق المونديال بيومين، ولم يكن فيفا قادرا على فعل شيء، يمكن للمرء أن يتخيل قيمة الضمانات الأمنية التي تم الوعد بها”. -(د ب أ)