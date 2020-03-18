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قطر تقدم مساعدات مالية عاجلة لفلسطين لمواجهة كورونا

منذ ساعتين

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الدوحة – قررت قطر تقديم مساعدات مالية عاجلة لدولة فلسطين لمساعدتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وقالت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الأربعاء، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمر بتقديم مساعدات مالية عاجلة لدولة فلسطين، دعماً للشعب الفلسطيني ومساهمة من دولة قطر في الجهود العالمية المبذولة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، فيما لم تأت الوكالة على ذكر قيمة المساعدات التي سيتم تقديمها للفلسطينيين.-(بترا)

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