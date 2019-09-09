قطر تواجه الهند وعينها على تحقيق فوزها الثاني بالتصفيات المزدوجة

الدوحة – يبدو المنتخب القطري بطل آسيا 2019 مؤهلا لمواصلة انتصاراته وتحقيق فوزه الثاني في التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023 عندما يستضيف المنتخب الهندي الثلاثاء، في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة التي تضم عمان وافغانستان وبنغلادش.

وحقق الفريق القطري فوزا سهلا بسداسية دون رد على افغانستان في الجولة الاولى الخميس الماضي، فيما خسر المنتخب الهندي 1-2 على ملعبه امام المنتخب العماني.

رغم سهولة المهمة امام الفريق القطري، الا ان هناك حالة من الحذر تسيطر على الفريق القطري بسبب التطور الملحوظ للفريق الهندي الذي احرج منافسه العماني وتقدم عليه بهدف قبل ان يخسر في نهاية المباراة.

وحذر حارس مرمى منتخب قطر ونادي السد مشعل برشم زملاءه من مغبة الاستهتار بالفريق المنافس، بقوله: “يملك المنتخب الهندي طموحا بتقديم افضل ما لديه في مواجهتنا، نحن جاهزون للمباراة وندرك بأن المنتخب الهندي هو احد المنتخبات الاكثر تطورا في الاونة الاخيرة وبالتالي يتعين علينا توخي الحذر في مواجهته”.

وكان لسان حال زميله في المنتخب والسد بدرو ميغيل مماثلا، بقوله: “خاضت الهند مباراة جيدة ضد عمان على الرغم من خسارتها. كما انها قدمت عروضا جيدة في نهائيات كأس اسيا مطلع العام الحالي، ندرك تماما بأن الهند منتخب جيد ونحن نكن له كل الاحترام. جميع المباريات ليست سهلة ونأمل ان نكون في حالة جيدة للخروج بالفوز”.

ويخوض المنتخب القطري المباراة بصفوف مكتملة خاصة بعد التأكد من شفاء قائد الوسط كريم بوضيف بعد تعرضه للاصابة في بداية مباراة افغانستان حيث عاد للتدريبات وبات جاهزا للمباراة.

إستدعاء يزن نعيم لقائمة المنتخب الوطني الذي سيواجه المنتخب الهندي ضمن التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ و كأس آسيا ٢٠٢٣ حيث سيكون بديلا لمحمد البكري الذي تعرض لوعكة صحية منعته من التواجد مع المنتخب.#الوعد_في_الملعب #الطريق_إلى_الصين #قطر_الهند pic.twitter.com/mqjZ8MtF5w — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) September 8, 2019

ويعول الاسباني فيليكس سانشيز مدرب الفريق على الهداف المعز علي صاحب الثلاثية في مرمى افغانستان والتي فتحت الطريق للفوز الكبير بجانب حسن الهيدوس واكرم عفيف واحمد علاء، حيث كان المعز توج هدافا لكأس اسيا 2019 برصيد 9 أهداف.

واكد عدد من نجوم المنتخب القطري على اهمية المباراة وعدم الاستهانة بالفريق الهندي، وقال لاعب الوسط العنابي سالم الهاجري: “المنتخب القطري ونجومه لا يعرفون الاستهانة بأي فريق في المجموعة ونحن نحترم الفريق الهندي ككل المنتخبات ونواجه الجميع بقوة وبجدية”.

ويشرف على تدريب المنتخب الهندي الكرواتي إيغور ستيماتش الذي عمل سابقا في الدوري القطري مع الشحانية نهاية موسم 2017 ويعرف الكثير عن الكرة القطرية ونجومها.

يذكر ان قطر ضامنة تأهلها الى النسخة المقبلة من المونديال الذي تستضيفه للمرة الاولى في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتسعى الى بلوغ النهائيات القارية للدفاع عن لقبها التي توجت به في الامارات مطلع العام الحالي بفوز لافت على اليابان 3-1 في المباراة النهائية. (أ ف ب)