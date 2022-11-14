قطر: مشاركات عربية بجائزة شاعر الرسول

الدوحة- أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي عن تسلم 861 قصيدة مشاركة في جائزة كتارا، لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم في دورتها السادسة، التي ستقام تصفياتها خلال شهر آذار (مارس) المقبل تحت شعار: “تجمّلَ الشعرُ بخيرِ البشر”.

وأغلق باب المشاركة في الجائزة مطلع الشهر الحالي، وكان قد فتح في بداية شهر تموز (يوليو) الماضي، حيث استمر أربعة أشهر. وذكر بيان للمؤسسة العامة للحي الثقافي، أمس، أن المشاركات القادمة من الأردن وسورية ولبنان وفلسطين والعراق، احتلت المرتبة الثانية بـ204 قصائد، منها 193 قصيدة فصيحة، في مقابل 11 قصيدة نبطية، فيما كانت أكبر نسبة مشاركة، من مصر والسودان؛ حيث بلغ عدد المشاركات 293 قصيدة، منها 285 قصيدة من فئة الفصيح، و8 قصائد فئة النبطي.

وحلت ثالثًا مشاركات دول المغرب العربي التي وصلت إلى 177 قصيدة، منها 168 قصيدة فصيحة مقابل 9 قصائد نبطية، وفي المرتبة الرابعة حلت المشاركات من دول الخليج العربية، التي وصلت إلى 175 قصيدة، منها 92 قصيدة فصيحة، و83 قصيدة نبطية، فيما وصل عدد المشاركات من الدول غير العربية إلى 12 قصيدة، جميعها من فئة الشعر الفصيح.

وقال مدير عام مؤسسة الحي الثقافي كتارا، الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي “إن الجائزة، بوصولها للدورة السادسة، تكون قد حققت شهرة كبيرة في العالمين العربي والإسلامي”، مشيرا إلى أن الدورة الحالية تميزت بمشاركة شعراء من فئات عمرية مختلفة، أصغرهم سنًا يبلغ من العمر 20 عاما، وأكبرهم سنًا يبلغ عمره 78 عاما.

وأوضح أن الفئة العمرية من 31 إلى 40 عاما سجلت أكبر نسبة مشاركة؛ حيث بلغت 290 مشاركًا، تلتها الفئة العمرية من 41 إلى 50 عاما، بإجمالي مشاركات وصل إلى 245 مشاركًا، وفي الفئة العمرية من 20 إلى 30 عاما، وصل عدد المشاركات إلى 148 مشاركًا، والفئة العمرية من 51 إلى 60 عاما، وصلت مشاركاتها إلى 131 مشاركًا، والفئة العمرية من 61 إلى 71 سجلت 35 مشاركًا، فيما سجلت الفئة العمرية فوق السبعين عاما 12 مشاركًا، مشيرًا إلى أن لجنة الجائزة في دورتها السادسة تسلمت 750 قصيدة عن فئة الشعر الفصيح، و111 قصيدة عن فئة الشعر النبطي. وأضاف أن لجنة الفحص والتدقيق ستراجع وتقيم جميع القصائد المشاركة، دون معرفة اسم الشاعر أو جنسيته، وفي المرحلة الثانية تقوم لجنة تحكيم الشعر النبطي بترشيح أفضل 15 قصيدة من أصل 111 مشاركة.-(بترا)