قطر: نسبة حضور مباريات كأس العالم بلغت 94%

قالت المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال والإعلام في اللجنة العليا للمشاريع والإرث فاطمة النعيمي، إن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حققت نجاحاً كبيراً في الحضور الجماهيري حيث سجّلت مباريات المرحلة الأولى من دوري المجموعات التي اختتمت الخميس، نسبة حضور بلغت 94% من السعة الكلية للحضور في الملاعب.

وأشارت، في لقاء خاص لوكالة الأنباء القطرية “قنا” إلى أن مباراة البرازيل أمام صريبا التي أقيمت على ملعب استاد لوسيل وانتهت بفوز البرازيل بهدفين دون مقبل حطّمت الرقم القياسي لحضور الجماهير للمباريات في قطر.

وقالت النعيمي: “إن البطولة ومنذ افتتاحها رسمياً في 20 نوفمبر تشرين الثاني الحالي شهدت إقبالاً كبيراً للمباريات والفعاليات المُصاحبة المقامة لها، حيث إن جمهور كرة القدم من أنحاء العالم عاش برنامجاً ترفيهياً وثقافياً حافلاً بأنشطة وفعاليات مميزة، استهدف كافة أفراد الأسرة، خلال كأس العالم FIFA قطر 2022.

مشيرة إلى أن الفعاليات الترفيهية المصاحبة للمونديال انطلقت قبل مباراة الافتتاح السبت الماضي، وسوف تختتم مع المباراة النهائية في 18 ديسمبر، من خلال تنظيم مجموعة منوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء، بالتعاون مع العديد من الشركاء، وبما يتناغم مع “جهودنا المتواصلة ومساعينا الرامية إلى استضافة النسخة الأكثر إبهاراً في تاريخ البطولة”.

يذكر أن برنامج الفعاليات الترفيهية يعم العديد من الأماكن في الدولة، وتشمل الفعاليات الرئيسية شاشات كبيرة لعرض المباريات في عدد من المناطق بالدوحة وفي أنحاء البلاد، وحدائق المشجّعين، ومهرجانات موسيقية، وأنشطة ثقافية، إضافة إلى العديد من عروض الشارع المُمتعة من حول العالم.

ونوّهت، أن البطولة جذبت كل الجماهير من جميع دول العالم، حتى التي كانت تتحدث في السابق عن مقاطعة البطولة حضرت إلى قطر، من أجل الاستمتاع بالتجربة الفريدة حيث تجد الملاعب ممتلئة بالكامل في كل المباريات.

وأضافت النعيمي أن كل الجماهير التي حضرت إلى الدولة تفاعلت مع الفعاليات وشكّلت لوحة جميلة في كل الأماكن، حيث منح الحضور الجماهيري الكبير نكهة للبطولة داخل وخارج الملاعب وفي الشارع وفي وسائل المواصلات المختلفة.

وأوضحت أن البطولة حققت أرقاماً عالية من حيث المشاهدة التلفزيونية في أولى مراحلها مقارنة مع البطولات السابقة، ويتوقع أن تزداد أعداد المتابعين مع تقدم مراحل البطولة.

وكشفت، أن البطولة تشهد تفاعلاً وتجاوباً كبيرين من المجتمع القطري وهناك العديد من الشباب القطري تواصل مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث متقدمين بطلبات لفتح مجالسهم لاستقبال ضيوف قطر من الجماهير والإعلاميين لتعريفهم بالثقافة القطرية.

وشدّدت النعيمي على أن قطر ومنذ إعلان فوزها باستضافة البطولة أعلنت أن هذا البطولة هي بطولة كل العرب ونجاحها فخر لكل العرب وليس لقطر فقط، والآن الجماهير التي جاءت من أنحاء العالم لحضور المونديال تغيّرت فكرتها السابقة عن الدول العربية وهناك العديد من مقاطع الفيديوهات المنتشرة لزوار قطر يؤكدون فيها تغيير فكرتهم السابقة عن البلاد العربية وعن قطر، وأن ما وجدوه في قطر فاق كل توقعاتهم، مُعربين عن سعادتهم بالحضور إلى قطر التي مكّنت لهم حضور عدد مباريات أكبر في البطولة نسبة لتقارب المسافات بين الملاعب المستضيفة للحدث العالمي الكبير.

وتابعت النعيمي: “إن استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 فرصة مثالية لتغيير التصوّرات النمطية عن قطر والمنطقة العربية بشكل عام، حيث حضر إلى قطر عديد من الجماهير، كثيرون منهم يزورون لأول مرة دولة عربية، وهذه فرصة مثالية لتصحيح التصورات الخاطئة، والصور النمطية عن مجتمعنا وثقافتنا، ولا شك أن زيارتهم وتجربتهم بشكل شخصي، وتعرّفهم على تقاليدنا وحُسن الضيافة العربية، ستساعد في تبديد الأفكار المغلوطة عن العالم العربي، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه من خلال استضافة البطولة “.

وأعلنت عن أن جميع تذاكر المباريات المتبقية في منافسات مونديال قطر 2022 تم بيعها خاصة بعد مشاهدة الجماهير من جميع أنحاء العالم للافتتاح المبهر للبطولة. (قنا)