قطر واستراليا تعتذران عن عدم المشاركة بـ كوبا أميركا

الدوحة – اعتذرت قطر واستراليا عن عدم المشاركة في بطولة كوبا أميركا في كرة القدم المقررة بين حزيران/يونيو وتموز/يوليو المقبلين، لتعارض جدول مبارياتهما مع التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 المؤجلة بسبب فيروس كورونا.

قال الاتحاد القطري في بيان: “جاء هذا القرار بعد قرار الاتحاد الآسيوي تأجيل جولة التصفيات المشتركة لمونديال كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 لتقام في (حزيران) يونيو 2021 والذي يتعارض مع جدول مباريات العنابي في بطولة كوبا أمريكا”.

كما كشف الامين العام المساعد لاتحاد اميركا الجنوبية غونسالو بيلوسو في حديث اذاعي ان “قطر واستراليا لن تشاركان في البطولة” المستمرة كما هو مقرر.

وكانت قطر، بطلة آسيا للمرة الاولى في تاريخها عام 2019، حصلت مع استراليا على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة كوبا اميركا 2019، عندما حلت أخيرة في مجموعتها بتعادل وخسارتين.

وفي النسخة المقبلة التي تأجلت أيضا من صيف 2020 إلى صيف 2021 في الارجنتين وكولومبيا، كان من المقرر ان تشارك مرة ثانية في مجموعة تضم كولومبيا المضيفة بالاضافة الى البرازيل والبيرو والإكوادور وفنزويلا.

وصحيح ان قطر تأهلت إلى مونديال 2022 بصفتها الدولة المضيفة، إلا انها تشارك في التصفيات المزدوجة المؤهلة أيضا إلى كأس آسيا 2023.

تتصدر حاليا المجموعة الخامسة في الدور الثاني بخمسة انتصارات وتعادل في 6 مباريات، بفارق 4 نقاط عن عمان التي لعبت مباراة أقل. وتضم مجموعتها أيضا افغانستان والهند وبنغلادش.

وكان الاتحاد الاسيوي أعلن الجمعة تأجيل معظم المباريات المتبقية من الدور الثاني للتصفيات إلى حزيران/يونيو المقبل، بسبب تداعيات فيروس كورونا “حيث من المقرر أن تقام المباريات بنظام التجمع في الفترة من 31 آذار/مايو ولغاية 15 حزيران/يونيو 2021”.

وتأجلت الجولات المتبقية من الدور الثاني المجمّدة مبارياته منذ 2019، أكثر من مرة، آخرها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لفترتين في اذار/مارس وحزيران/يونيو 2021.

وكانت قطر أعلنت ايضا مشاركتها في مسابقة الكأس الذهبية “غولد كاب” لمنطقة كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، المقررة بين 10 تموز/يوليو و1 اب/اغسطس المقبلين.

وصادق الاتحاد الآسيوي في كانون الاول/ديسمبر الماضي على مشاركة منتخب قطر في التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2022، من أجل إتاحة المجال أمام “العنابي” لاكتساب المزيد من الخبرة في المنافسات الدولية الكبرى.

كما يستعد العنابي لخوض كأس العرب-فيفا 2021 في قطر بين 1و 18 كانون الثاني/يناير المقبل. (أ ف ب)