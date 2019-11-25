قطر والعراق تقصان شريط افتتاح بطولة “خليجي 24”

الدوحة – تنطلق الثلاثاء في الدوحة بطولة كأس الخليج في كرة القدم بنسختها الرابعة والعشرين، بمشاركة ثمانية منتخبات أبرزها المضيف العنابي، والسعودية والامارات والبحرين التي ستخوض أول بطولة لها في قطر منذ الأزمة الدبلوماسية الخليجية، إضافة الى سلطنة عمان حاملة اللقب، والعراق واليمن والكويت.

وتقام المباراة الافتتاحية مساء الثلاثاء على ستاد خليفة الدولي، أحد الملاعب المضيفة لمونديال 2022، وتجمع بين “بطلة آسيا” قطر والعراق ضمن المجموعة الأولى، وهي تسبق مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها بين الإمارات واليمن.

وتقام الأربعاء مباراتا المجموعة الثانية بين عمان والبحرين، قبل مباراة مرتقبة بين القطبين الكويت والسعودية، حيث تستمر البطولة إلى 8 كانون الأول/ديسمبر، وتختتم قبل أيام من استضافة قطر لكأس العالم للأندية بدءا من 11 من الشهر ذاته.

لاعب منتخبنا الوطني حسن الهيدوس : المواجهة الإفتتاحية أمام #العراق ستكون صعبة جداً فالمنافس من أقوى فرق البطولة #الوعد_استاد_خليفة #أهلاً_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/4MEEXuMkq4 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 25, 2019

وتلقت البطولة دفعة إيجابية بإعلان السعودية والامارات والبحرين في وقت سابق من هذا الشهر، قرارها خوض المنافسة على أرض قطر، بعدما كانت هذه الدول التي قطعت علاقاتها مع الدوحة في حزيران/يونيو 2017، وستكون هذه المرة الأولى التي تشارك فيها المنتخبات الوطنية للدول الثلاث في بطولة مقامة في قطر بعد الازمة.

وسبق للسعودية والإمارات والبحرين أن امتنعت عن المشاركة في “خليجي 23” بين نهاية العام 2017 ومطلع 2018، نظرا لأن قطر كانت المضيفة. لكن البطولة نقلت الى الكويت كبادرة من الاتحاد الخليجي بعدما رفع الاتحاد الدولي (فيفا) الإيقاف الذي كان مفروضا على الكويت، ما دفع المنتخبات الثلاثة للمشاركة.

وأقيمت قرعة أولى للبطولة بين خمسة منتخبات هي قطر وعمان والكويت واليمن والعراق في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قبل أن تعاد في 14 تشرين الثاني/نوفمبر بعد قرار الدول الثلاث المشاركة، ما استدعى تعديل نظام البطولة من مجموعة واحدة بنظام الدوري، الى مجموعتين بنظام دور أول ودور نصف نهائي ومباراة نهائية.

مدرب منتخبنا الوطني فيليكس سانشيز : إستعداداتنا للبطولة بدأت عقب مباراة أفغانستان في التصفيات ونأمل أن تكون مباراتنا الإفتتاحية على أفضل ما يكون وأن نقدم مستوى وأداء مميز #الوعد_استاد_خليفة #أهلاً_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/lqfKTvwIZO — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 25, 2019

وكان المنتخب الإماراتي آخر الواصلين الى الدوحة صباح الإثنين، بينما لا يزال المنتخب السعودي ينتظر اكتمال صفوفه بالتحاق لاعبي الهلال المتوج في نهاية الأسبوع بطلا لدوري أبطال آسيا على حساب أوراوا دايموندز الياباني، بمعسكره في العاصمة القطرية.

وعقد صباح الاثنين الاجتماع الفني للبطولة بحضور مسؤولي المنتخبات الثمانية لاعتماد التشكيلات وألوان الفرق وشرح الامور الادارية والفنية، حيث ستكون المواجهات المباشرة هي المعيار الاول عند تعادل اي منتخبين في النقاط بالدور الاول، ثم فارق الاهداف، واللعب النظيف.

وأعدت اللجنة المنظمة إجراءات لتسهيل وصول الجماهير اليها والى ملاعب المباريات، وحضت المشجعين على استخدام قطار الأنفاق “مترو” الذي يصل الى مقربة من ستاد خليفة.

وقال نائب رئيس الاتحاد الخليجي، العماني جاسم الشكيلي “الاجواء رائعة قبل انطلاق خليجي 24 بعد اكتمال عقد المنتخبات الثمانية وهو الامر الذي اسعد كل مواطن خليجي، وهي أمور أراها بادرة خير لأمور أكثر إيجابية في المستقبل”.

ورأى الأمين العام للاتحاد جاسم الرميحي ان: “قطر قامت باستعدادات كبيرة وجيدة ، وسيرى الجميع التنظيم الرائع اعتبارا من الغد”.

وعلى الصعيد الفني، ستشهد البطولة اعتماد تقنية المساعدة بالفيديو “في ايه آر” للمرة الأولى، وهي المرة الرابعة التي تستضيف فيها قطر البطولة الخليجية بعد 1976، 1992، و2004، علما بأنها أحرزت اللقب ثلاث مرات آخرها 2014. (أ ف ب)