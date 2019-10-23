آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

قطر واليمن يقصان شريط افتتاح بطولة “خليجي 24”

منذ 39 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الدوحة – سحبت اليوم الأربعاء في الدوحة، قرعة النسخة الرابعة والعشرين من كأس الخليج العربي في كرة القدم، والتي ستشارك فيها 5 منتخبات هي قطر المضيفة وسلطنة عمان حاملة اللقب، إضافة الى الكويت والعراق واليمن.

وستغيب عن البطولة منتخبات السعودية، الإمارات والبحرين، في ظل الأزمة الدبلوماسية الخليجية المستمرة منذ حزيران (يونيو) 2017، حيث ستقام البطولة بين 24 تشرين الثاني (نوفمبر) والسادس من كانون الأول (ديسمبر) المقبلين، بعدما كان موعد انطلاقها محددا سابقا في 27 من تشرين الثاني (نوفمبر)، بنظام دوري من مجموعة واحدة.

وستكون المباراة الافتتاحية بين قطر واليمن، على أن يخوض العنابي أيضا المباراة الختامية ضد الكويت، كما ويستضيف البطولة “ستاد خليفة الدولي” في العاصمة القطرية.

وفي ما يأتي جدول المباريات:

اليوم الأول
قطر – اليمن
سلطنة عمان – العراق

اليوم الثاني
الكويت – اليمن
قطر – سلطنة عمان

اليوم الثالث
العراق – الكويت
اليمن – سلطنة عمان

اليوم الرابع
سلطنة عمان – الكويت
قطر – العراق

اليوم الخامس
العراق – اليمن
قطر – الكويت

الوسوم

مقالات ذات صلة

“تغريدات” .. فينالدوم يحتفل بعيد ميلاد أميرته ونيمار يُخاطب الاطفال

منذ 10 دقائق

الاتحاد الاسباني يُحدد الموعد الرسمي والنهائي لـ “الكلاسيكو”عاجل

منذ 46 دقيقة

تياجو موتا مدربا جديدا لجنوى الايطالي

منذ ساعتين

“المبارزة” يطير الى تايلاند للمشاركة ببطولة آسيا

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock