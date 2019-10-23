قطر واليمن يقصان شريط افتتاح بطولة “خليجي 24”

الدوحة – سحبت اليوم الأربعاء في الدوحة، قرعة النسخة الرابعة والعشرين من كأس الخليج العربي في كرة القدم، والتي ستشارك فيها 5 منتخبات هي قطر المضيفة وسلطنة عمان حاملة اللقب، إضافة الى الكويت والعراق واليمن.

وستغيب عن البطولة منتخبات السعودية، الإمارات والبحرين، في ظل الأزمة الدبلوماسية الخليجية المستمرة منذ حزيران (يونيو) 2017، حيث ستقام البطولة بين 24 تشرين الثاني (نوفمبر) والسادس من كانون الأول (ديسمبر) المقبلين، بعدما كان موعد انطلاقها محددا سابقا في 27 من تشرين الثاني (نوفمبر)، بنظام دوري من مجموعة واحدة.

جوائز بطولة خليجي 24 الأول: مليونا دولار

الثاني: مليون دولار كل فريق مشارك يحصل على مليون دولار.

بقية الجوائز؛ (أفضل لاعب.. أفضل حارس… إلخ)

الجوائز تضاعفت عن السابق.#قرعة_خليجي24 #AGCFF pic.twitter.com/kWytkEMAKG — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) October 23, 2019

وستكون المباراة الافتتاحية بين قطر واليمن، على أن يخوض العنابي أيضا المباراة الختامية ضد الكويت، كما ويستضيف البطولة “ستاد خليفة الدولي” في العاصمة القطرية.

وفي ما يأتي جدول المباريات:

اليوم الأول

قطر – اليمن

سلطنة عمان – العراق

اليوم الثاني

الكويت – اليمن

قطر – سلطنة عمان

اليوم الثالث

العراق – الكويت

اليمن – سلطنة عمان

اليوم الرابع

سلطنة عمان – الكويت

قطر – العراق

اليوم الخامس

العراق – اليمن

قطر – الكويت