قطر وفيفا ينشران أول استراتيجية مشتركة لاحترام الحقوق

الدوحة – نشرت قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم (+فيفا+) الثلاثاء أول خطة مشتركة لاستراتيجية الاستدامة الخاصة بمونديال 2022، مع تعهد الدوحة باحترام حقوق العمال والمثليين الى جانب حماية الناشطين والصحفيين.

وواجهت قطر انتقادات من جانب جمعيات حقوق الإنسان بشأن معاملتها للعمال الأجانب الذين يعملون في مشاريع منشآت كأس العالم، وبخصوص قوانينها التي تجرم المثلية الجنسية.

For the first time, FIFA has come together with the #WorldCup's local organisers and host country to create a unified sustainability strategy for the tournament.

Learn more about Qatar 2022's commitments, including human rights, diversity and environmental protection.

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 21, 2020