قطر: 1.5 مليار دولار تحويلات الأردنيين في 5 أعوام

بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في قطر خلال السنوات الخمس الماضية، قرابة 1.5 مليار دولار (1.06 مليار دينار)، بحسب ما أفاد عاملون في قطاع الصيرفة وتحويل الأموال القطري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس.

وأكد هؤلاء أن قيمة تحويلات العمالة الأردنية في قطر، تشهد ارتفاعا متصاعدا منذ عام 2018، موضحين أن إجمالي قيمة الأموال التي تم تحويلها خلال الفترة من 2018 وحتى نهاية العام 2022، بلغت نحو 1.5 مليار دولار.

وأشاروا الى أنه في عام 2018، لم تكن قيمة هذه التحويلات تزيد على 150 مليون دولار (106 ملايين دينار)، لكنها ارتفعت إلى 210 ملايين دولار (148.8 مليون دينار) في عام 2019، وواصلت ارتفاعها إلى 300 مليون دولار (212.7 مليون دينار) في نهاية 2020، وفي عام 2021، استمرت بالارتفاع لتبلغ قيمتها 400 مليون دولار (283.6 مليون دينار)، وصولا إلى 440 مليون دولار (311.9 مليون دينار) في نهاية العام الماضي.

وبمقارنة قيمة التحويلات المالية بين عامي 2018 و2022، تكون سجلت ارتفاعا كبيرا نسبته 66 بالمئة.

ويتزامن ارتفاع قيمة تحويلات العمالة الأردنية في قطر خلال فترة المقارنة مع الارتفاع المتواصل لتعداد العمالة الأردنية في قطر، حيث لم تكن تزيد على 45 ألفا في عام 2018، مقارنة بحوالي 70 ألفا حاليا.

وتمتد مجالات عمل معظم الأردنيين العاملين في قطر، إلى مختلف الأنشطة والقطاعات الحكومية والخاصة، لكنها تتركز أكثر في القطاع المالي والمصرفي وشركات العقار والمقاولات وقطاع الضيافة والسياحة وشركات الخدمات وتقنية المعلومات، إلا أن الغالبية العظمى من أفراد الجالية يعملون في قطاعي التعليم والصحة الحكوميين، فضلا عن المؤسسات التعليمية والطبية الخاصة.

يذكر أن المبادرة القطرية المتعلقة بتوفير 20 ألف فرصة عمل للشباب الأردني، والتي تم إقرارها قبل بضع سنوات على مرحلتين بواقع 10 آلاف لكل مرحلة، تم تنفيذ قرابة نصفها من خلال توفير قرابة 10 آلاف وظيفة للأردنيين في سوق العمل القطري حتى نهاية العام الماضي.

وتعد حوالات العاملين الأردنيين في الخارج، مصدر دخل مهما لتزويد الاحتياطي الأجنبي في المملكة بالعملات الصعبة.-(بترا)