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قطر: 55 ألف دولار غرامة لمن لا يرتدي الكمامة اعتبارا من اليوم

منذ ساعة واحدة

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الدوحة- دخل قرار مجلس الوزراء القطري إلزام جميع سكان قطر بارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل لأي سبب، حيز التنفيذ الفعلي اليوم الأحد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان مجلس الوزراء القطري اتخذ قرارا بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة، على أن تتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

وبحسب القرار، يعاقب المخالفون بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال (55 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتأمل قطاعات تجارية في السوق القطرية بأن يساعد قرار الالتزام بالاشتراطات الصحية وارتداء الكمامة والقفاز على عودة القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدماتية إلى سابق عهدها.-(بترا)

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