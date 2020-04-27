قطر: 55 ألف دولار مخالفة من لا يرتدي الكمامات من الموظفين والمتسوقين

أصدرت قطر مساء أمس الأحد قرارا يلزم المتسوقين والعملاء والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم تقديم خدمات للجمهور بارتداء الكمامات أثناء تأدية مهامهم، مشددة على ان مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال (55 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وجاء في التعميم الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة القطرية أنه “بناء على قرار مجلس الوزراء القطري، وفي إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا، واستكمالا للقرارات والإجراءات الاحترازية السابقة وحرصا على السلامة العامة، فقد تقرر إلزام الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم تقديم خدمات للجمهور والعملاء بارتداء الكمامات أثناء قيامهم بأعمالهم ومهامهم”.

كما يلزم التعميم المراجعين والعملاء بارتداء الكمامات، فيما حث المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي من المراجعين أو العملاء غير الملتزمين بذلك.– (بترا)