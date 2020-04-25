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قطر: 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعة واحدة

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الدوحة- أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت عن تسجيل 833 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليبلغ عدد الاصابات الإجمالي 9358 إصابة، وشفاء 120 حالة ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 929 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة القطرية، في بيان اليوم، أن معظم الحالات الجديدة المسجلة تعود لعدد من العمالة الوافدة المخالطة لحالات سابقة.
واشارت الوزارة إلى إدخال الحالات المصابة الجديدة للعزل الصحي التام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
بترا

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