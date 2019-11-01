قطف الزيتون.. عرس يجوب الحقول وعائلات تستعيد ذكريات “أيام زمان”

منى أبو حمور

عمان – بشغف وشوق كبيرين، انتظرت معظم الأسر “شتوة تشرين”، لتطلق صفارة البدء بموسم “قطف الزيتون”، حاملا الخير والعطاء والرزق ومونة البيت من الزيت والزيتون اللذين يكاد لا تخلو منهما موائد الأردنيين.

ومع نهايات شهر تشرين الأول (أكتوبر)، بدأت رائحة الزيتون تعبق بالمكان، وعائلة السبعيني أبوعلي قامت بتحضير الشوادر وأدوات القطاف، استعدادا لموسم الخير.

نكهة خاصة وطقوس متميزة تجمع أفراد عائلة أبوعلي وأحفاده في عطلة نهاية الأسبوع؛ إذ اعتادوا في كل مرة مرافقة والدهم في القطاف، يتبادلون أطراف الحديث ويستذكرون المواسم الماضية والبسمة تعلو على وجوههم بما مر بهم من طرائف ومواقف، مستبشرين خيرا في الموسم الجديد. “نتمنى لو أن موسم الزيتون يستمر طوال السنة”.. بهذه الكلمات يبارك أبوعلي هذا الموسم الذي لا يقتصر خيره على حبات الزيتون والزيت وإنما على الدخل الذي يحققه وأسرته من خلال بيع محصول الأرض.

وتبدأ الخمسينية أم مجدي مع ساعات الصباح الباكر التنقل بين أشجار الزيتون برفقة أبنائها عبر جمع حبات الزيتون الخضراء الكبيرة، لعمل “الرصيع”، وأخذ حصتها من مونتها وتوزيع مونة بناتها وأبنائها المتزوجين.

تقول “نبدأ بزيتون الرصيع من شهر تشرين الأول (أكتوبر)، قبل ما يدور الزيت في الحبة”، وهو أحب المراحل إلى نفسها، وفق قولها.

وتضيف “الزيتون كله خير من الرصيع حتى العصير”، فإلى جانب مونتها، تقوم أم مجدي بتخليل كميات من الزيتون وبيعها جاهزة، فضلا عن بيع تنكات الزيت الفائضة على حاجة المنزل، بما يحقق لها دخلا إضافيا يعينها وأبناءها على الأعباء الاقتصادية وظروف الحياة الصعبة.

إلى ذلك، تجد الخمسينية أم بلال من الموسم مصدر رزق لها ولأبنائها وفرصة لسداد الكثير من الديون والالتزامات التي تراكمت طوال العام.

ورغم أن أم بلال لا تملك أرضا ولا يوجد حول بيتها شجر زيتون، إلا أنها اعتادت في كل عام أن تتضمن وأبناءها مزارع للزيتون تقوم بموجبها بقطف الأشجار مقابل ثلث محصول الزيت، ما يحقق لها دخلا جيدا.

وعائلة أبو رامي لا يمكن أن تبدأ قطف الزيتون إلا بعد شتوة تشرين التي تحيي الزيتون، بحسب وصف أبورامي؛ حيث يغسل المطر الشجر وينظفه من الأتربة والغبار العالق على حبات الزيتون، مؤكدا أن الشتاء قد يساعد على مضاعفة إنتاج الزيت.

واعتادت أم براء مع عائلتها أن يتعاونوا جميعا على قطف ثمار الزيتون لتأمين مونة بيتها وفي الوقت نفسه تحضير منتجات هذا الموسم وبيعها.

وتحرص أم براء على المحافظة على زبائنها الذين اعتادوا شراء الزيتون المخلل وكبيس الزيتون الأسود بالزيت والثوم، فضلا عن سلطة الزيتون الحارة التي تميزت بصنعها في موسم الزيتون والمكدوس بالزيت البلدي حسب التواصي.

ويمتد المردود المالي لموسم الزيتون، بحسب أم براء، طوال الشتاء؛ حيث تخصص بضع تنكات من الزيت لصناعة المكمورة، أقراص السبانخ والمسخن البلدي وبيعه حسب التواصي.

“موسم الخير والعطاء والبركة”، هكذا وصفه الحاج مصطفى التميمي، مستذكرا طقوس قطاف الزيتون في أراضي أبيه وأجداده في فلسطين، وصوت أهازيج “الختيارات”، ما يزال يتردد في داخله.

ويقول “ما نزال متمسكين بعاداتنا ونجتمع على إبريق شاي وقلاية بندورة على الحطب”، متابعا “كل شيء مذاقه مميز في موسم الزيتون”.

في حين ينتظر أبو عمار موسم الزيتون بفارغ الصبر في كل عام؛ حيث يتضمن مزرعة لعله في ذلك يؤمن دخلا يعينه على ظروف الحياة.

أبوعمار أب لخمسة أولاد يسعى وزوجته وأبناؤه منذ ساعات الصباح الباكر نهاية كل أسبوع لقطف زيتون الأراضي التي يتضمنوها فيؤمنون مونتهم ويحصلون على دخل إضافي.

وموسم جني الزيتون مصدر دخل ورزق للكثير من الأسر الأردنية، وفق أخصائي علم الاجتماع الاقتصادي حسام عايش، وهو من أهم مواسم الاقتصاد الشعبي الأردني، لاسيما وأن العديد من العائلات تنتظره لتلبية متطلبات والتزامات مادية تراكمت عليهم بسبب الظروف الصعبة في انخفاض الدخل وارتفاع الأسعار بشكل مستمر.

وتجد الكثير من الأسر الأردنية، بحسب عايش، من موسم الزيتون فرصة لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم طوال العام، لاسيما أن هناك العديد من الأسر التي ما تزال تعتاش على المحاصيل الزراعية، الأمر الذي يتطلب إضافة الرعاية والعناية وتطوير صناعة زيت الزيتون لصالح المزارعين الذين يتضمنون أراضي الزيتون.

ومن جهته، يشير أخصائي علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي إلى ارتباط هذه الشجرة المباركة بحياة وعادات المجتمع الأردني التي تعد جزءا من تاريخه وثقافته وتراثه؛ حيث لا تخلو المائدة الأردنية من الزيت والزيتون وبشكل يومي. وتتجلى صور التكافل الاجتماعي في هذا الموسم من خلال مشاركة الأسر أصحاب المزارع في قطف شجر الزيتون، عندما يشاهدون كيف يشمر الأردنيون عن سواعدهم ويختبرون سحر وجاذبية ومتانة العلاقة وقوتها والغزل والحنان والحب الذي يدور بين المزارعين وشجر الزيتون، والقطف المتقن لهذه الأشجار.

ويصف هذا الموسم بأنه “عرس أردني” يجسد كل مشاعر التكاتف والتكافل والمساعدة والاحترام والتعاون، ويرسم صورة جميلة ولافتة تجمع أبناء هذا الوطن في العمل والمساعدة والتعاضد، وحب الأرض.

ويعتبر الخزاعي قطاف الزيتون يوم “حصاد لكنز من كنوز الأردن”، معتبره منافسا قويا لأجود أنواع الزيت في العالم.