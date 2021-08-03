قطيشات: الأميرة آية تستنكر شغب نهائي كأس الأردن للكرة الطائرة

مصطفى بالو

عمان – استنكرت رئيسة اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة آية بنت الفيصل، الأحداث التي رافقت مباراة نهائي كأس الأردن، والتي جمعت الوحدات وعيرا الأحد الماضي، وفق ما صرح به نائب الرئيس، العميد جهاد قطيشات.

وقال قطيشات في تصريحات صحفية: “وصفت سمو الأميرة بنت الفيصل أحداث الشغب بالغريبة على منظومة وأسرة الكرة الطائرة الأردنية، مؤكدة على الجميع التحلي بالأخلاق الرياضية العالية، والتي تتميز بها أسرة اللعبة دوما”.

وأضاف قطيشات: ” بقيت سمو الأميرة آية بنت الفيصل على اتصال دائم معي خلال المباراة، وما رافقها من أحداث شغب، وإطمأنت على سلامة الجمهور الذي حضر المباراة وتمنت السلامة للجميع، مشيرة إلى ان التصرفيات والسلوكيات صدرت فئة من الجماهير وصفتها بالغريبة على منظومة وأسرة كرة الطائرة الأردنية”.

وأردف قائلا: “يقف اتحاد الكرة الطائرة على مسافة واحدة من جميع الأندية، وتعامل مع تلك الاحداث وفق الأنظمة والتعليمات، وحول جميع كافة التقارير الخاصة بذلك، إلى لجنة النظام والسلوك، باعتبارها الجهة المسؤولة في اتخاذ القرارات، والتي ينحصر دور اتحاد اللعبة فيها، بتنفيذ تلك القرارات فور صدورها فقط”.

وتابع:” شكلت لنا عودة الجماهير بعد غياب علامة فارقة، وأضفت رونقا، واتخذنا كافة الإجراءات الطبية المناسبة، وفق البروتوكول الطبي الصادر من قبل الجهات المعنية، وشكلنا لجنة لمتابعة تنفيذه بأدق التفاصيل، تواجدت في كافة المباريات، والتزمت بتنفيذ التعليمات بحذافيرها في كافة المباريات خلال الفترة الماضية، لكن خروج فئة غريبة على اللعبة أفسدت تلك الاجواء الحماسية”.

وزاد قطيشات: “نقدر الدور الكبير الذي قامت بها قوات الامن في التعامل مع أحداث المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن، ونثمن الدور الكبير لناديي الوحدات وعيرا للسيطرة على الموقف وتطويق الخلاف، وهذا ما يدل على تحلي الجميع بالروح الرياضية والأخلاق الكبيرة ودورها الفاعل في انجاح مسابقات انجاح الكرة الطائرة”.

وختم: “بتوجيهات من سمو رئيسة الاتحاد الأميرة آية بنت الفيصل، قمت بلقاء مدير مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة، بعد أن وقفت عن كثب على حجم الأضرار التي وقعت في صالة قصر الرياضة، وقدمت الاعتذار بإسم اتحاد اللعبة، عن أحداث الشغب التي وقعت، وما خلفته من أضرار مادية، وأكدت على استعداد اتحاد الكرة الطائرة للمساهمة في إصلاح الأضرار التي لحقت بالصالة”.

واتفق الكثير من متابعي وخبراء ومدربي لعبة الكرة الطائرة، على أن “الشغب” الذي رافق أحداث مباراة الوحدات وعيرا، غير مألوف وغريب في منافسات الكرة الطائرة، واستشهدوا بالجماهيرية التي اقتربت من شعبية كرة القدم، وأن ما حدث سابقا من احتشاد الجماهير وامتلاء للصالات وأهمها قصر الرياضة، لم يترك أحداث شغب سوى احتكاك بين الجماهير بالمناكفات والمشاحنات، ولم تصل إلى حدود الاشتباك بالأيدي و”التخريب” وترك أضرار جسيمة بالمنشآت الرياضية.

يذكر ان أحداث الشغب التي شهدتها نهائي الكأس، ذبحت الروح الرياضية التي سببتها كالعادة فئة مندسة، وتوقفت المباراة وسط مشاهد مخجلة لكرة الطائرة المحلية، وتدخل العقلاء وبذلت الأجهزة الأمنية جهودا كبيرة لاحتواء الموقف ليستمر النهائي لـ4 ساعات تقريبا قبل أن يسد الستار على ليلة حزينة في تاريخ الطائرة المحلية.

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