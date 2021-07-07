قطيشات: ترتيبات خاصة لـ “سوبر الطائرة” واتفاقية الرعاية الجديدة

عمان – الغد – أعد اتحاد الكرة الطائرة ترتيبات خاصة لإقامة مباراة كأس السوبر التي تجمع بين فريقي وادي موسى بطل الدوري لموسم 2019، وشباب الحسين الحاصل على لقب بطولة كأس الأردن لموسم 2019، وذلك عند الساعة السادسة من مساء يوم الخميس 15 تموز الحالي، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

وقال نائب رئيس الاتحاد العميد جهاد قطيشات، انه وبتوجيهات من رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل تم اتخاذ الترتيبات اللازمة والمناسبة لإقامة هذه المباراة باعتبارها باكورة البطولات التي سيقيمها الاتحاد الموسم الحالي، والتي تتناسب مع عراقة وتاريخ اللعبة، والدور الكبير الذي لعبته الأندية في تطوير اللعبة على مدى السنوات الماضية.

واضاف: “في الفترة الماضية حاول الاتحاد التغلب على الصعوبات التي واجهته في اقامة بطولاته بسبب جائحة كورونا، حيث نجح الاتحاد وبفضل وقوف وتعاون كافة أركان منظومته معه، في تخطي العديد من العقبات، والمضي نحو تنفيذ برامجه ونشاطاته التي تزخر بها اجندته، والحمد لله تم برمجة مواعيد كافة البطولات، والتي سيتم تنفيذها على أرض الواقع بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والهيئات”.

وأعلن قطيشات عن توصل الاتحاد لإبرام اتفاقية مع شركة كوكاكولا لرعاية بطولات ونشاطات الاتحاد المقبلة، حيث تم الاتفاق على جميع الأمور التي تخدم اللعبة، وسيتم الاعلان عن هذه الاتفاقية بشكل رسمي من خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي سيعقده الاتحاد والشركة خلال الأيام القليلة المقبلة، في الوقت الذي أكد فيه قطيشات أن موسم 2021 سيكون حافلا بالنشاطات والبطولات، وايضا بوجود العديد من الشركاء الداعمين لمسيرة الاتحاد.

واستطرد: “متابعة توجيهات سمو الأميرة آية بنت الفيصل تركزت على توفير الدعم الملائم للأندية باعتبارها القاعدة الرئيسية التي تنطلق منها برامج ونشاطات الاتحاد، حيث ينتظر أن تشهد المرحلة المقبلة استقطاب شركاء وداعمين جدد سيكون لهم دور محوري في انجاح نشاطات الاتحاد، وسيتم الإعلان عن تفاصيل مجموعة الشركاء في قادم الأيام” في الوقت الذي جدد فيه قطيشات شكر أسرة الاتحاد للمؤسسات الاعلامية كافة على دعمها المتواصل ووقوفها بجانب الاتحاد في انجاح بطولاته، مؤكدا أن الاعلام يعتبر الشريك الرئيسي للاتحاد ووقوفه الدائم يعزز من تطلعاتهم في مواصلة اقامة البطولات والنشاطات المختلفة.