قطيشات: نجم من طراز رفيع ومدرب بارع وقائد إداري

بلال الغلاييني

عمان – هو أحد ابرز النجوم الذين أنجبتهم كرة اليد الأردنية، بعد أن فرض حضوره اللافت والقوي طيلة مسيرته الرياضية عندما كان لاعبا، ثم مبدعا في مجال التدريب، قبل أن يستقر في العمل الإداري من خلال سلسلة من المناصب التي احتلها وما يزال.

في ذاكرة النجوم، نستعرض ما قدمه نجم كرة اليد الأردنية عندما كان لاعبا في نادي السلط ضمن فئاته العمرية، ثم الفريق الأول الذي قدم فيه مواهبه الفنية، فيما برع في مجال التدريب وحقق العديد من الإنجازات سواء مع فريقه “السلط” أو المنتخبات الوطنية، ولكونه أحد نشامى القوات المسلحة، فقد قدم الكثير لهذا الجهاز من خلال المناصب المتعددة التي تقلدها والتي وضعته في قمة العمل مديرا للاتحاد الرياضي العسكري.

جهاد قطيشات النجم الذي تفنن لاعبا وقاد فريق السلط للفوز لأغلى الألقاب، وكان النجم الذي يعتمد عليه الفريق في تحقيق الانتصارات، فهو اللاعب الذي انتقل إلى الفريق الأول وعمره لم يتجاز الـ 16 عاما، ما جعل مدربي المنتخبات الوطنية يسارعون إلى ضمه للمنتخب الأول ليكون ايضا اللاعب الأصغر سنا بين عمالقة الجيل الذهبي للعبة. برز قطيشات في قوة تسديد الكرات من مسافات بعيدة، فكان مرعبا لحراس المرمى، إضافة إلى ذكائه وقدرته على إيجاد المساحات لزملائه، فحقق الكثير من الانتصارات، والتي ما تزال في الذاكرة، وهو يستذكر معنا براعته في تحقيق فريقه السلط على فريق الأهلي في العام 1989، وآنذاك سجل قطيشات 22 هدفا من أصل 28، وفي هذا العام سجل السلط فوزه الأول بلقب الدوري، وهو العام الذي يعتبر الأفضل للنجم قطيشات.

في مجال التدريب تألق قطيشات مع فريق السلط وقاده للفوز بسلسلة من الألقاب الغالية، ثم انتقل للعمل مدربا مع فريق أم جوزة والذي قاده بحنكة كبيرة وساهم بتحقيق الفريق المركز الثاني لبطولة درع الاتحاد، وهو افضل مركز يحتل أم جوزة في بطولات الكبار.

ولم تقف انجازات قطيشات في مجال التدريب عند هذا الحد، فقد برع في قيادة المنتخبات الوطنية التي اشرف على تدريبها، فحقق مراكز متقدمة ولعل ابرزها الفوز بالمركز الرابع في البطولة العربية التي جرت في مصر، والمركز الخامس في البطولة الآسيوية التي جرت في تايلاند، ثم حقق لقب بطولة الحسن الدولية مع المنتخب الوطني بعد فوزه في جميع مبارياته وعلى فرق ذات مستوى متقدم.

وعمل قطيشات مدربا للمنتخب العسكري وقاده بكل اقتدار في البطولة العسكرية التي جرت في السعودية، قبل أن يتدرج في السلك العسكري في عدة مناصب حتى تبوأ منصبه الحالي مديرا للاتحاد الرياضي العسكري برتبة عميد، مثلما يشغل منصب نائب سمو رئيس الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، وعضوا في مجلس ادارة الاتحاد الأردني لكرة اليد.