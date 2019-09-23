قطيشات وفيليب يؤكدان استمرارية منتخب الطائرة

خالد المنيزل

عمان – قال رئيس لجنة المنتخبات الوطنية للكرة الطائرة، العميد جهاد قطيشات، ان خطة الاتحاد تهدف إلى استمرارية المنتخبات الوطنية، ضمن خطة طويلة المدى من 3-5 سنوات، هدفها عودة الألق من جديد للكرة الطائرة الأردنية.

وبين قطيشات ان التركيز سينصب على منتخبات الناشئين والناشئات، وكذلك التوسع في فتح مراكز الواعدين والواعدات، من أجل النهوض باللعبة وتوسيع قاعدتها، الأمر الذي سينعكس ايجابيا على المنتخبات الوطنية للجنسين، وأضاف أن اللجنة تعمل على تنفيذ رؤية رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، التي تعتمد على التركيز على منتخبات الناشئين والناشئات.

من ناحيته، أكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية بالكرة الطائرة، ابراهيم فيليب أن النية تتجة لاستمرارية المنتخب الوطني للمرحلة المقبلة، استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية المقبلة، أو للمشاركة في البطولة العربية للرجال المقرر اقامتها في العراق خلال تشرين الأول (اكتوبر) من العام المقبل.

وأضاف فيليب ان المنتخب الوطني للناشئين الذي شارك في البطولة العربية الأخيرة، اثبت انه قادر على تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، خصوصا وأن كافة الفرق العربية مكشوفة ومستوياتها واضحة المعالم بالنسبة للجهاز الفني والتدريبي.

وأكد فيليب أن اجتماعا فنيا عقد أمس برئاسة نائب رئيس اللجنة المؤقتة، ورئيس لجنة المنتخبات جهاد قطيشات، تم خلاله مناقشة استمرارية المنتخب الوطني في التدريب بعد الانتهاء من الدوري الممتاز، وكذلك مراقبة مباريات الدوري بهدف اختيار اللاعبين البارزين في الدوري ممن تقل أعمارهم عن 23 عاما، ليتم اعادة تجميع المنتخب الوطني من جديد، وتابع أن النية تتجة لاختيار 3 لاعبين من اصحاب الخبرة والمستوى الفني العالي ليكونو ضمن صفوف المنتخب الوطني للرجال.

وأردف فيليب ان النية تتجة خلال العام المقبل لاستضافة بطولة عربية مصغرة، يشارك فيها 4 منتخبات عربية استعدادا للبطولة العربية المقبلة، والمقترح اقامتها في العراق، لمعرفة مدى التطور الحاصل على المنتخب الوطني.

وكان المنتخب الوطني للناشئين قد شارك خلال الشهر الحالي في البطولة العربية 15 للناشئين، ونال المركز التاسع، علما بأن خسارته أمام لبنان بنتيجة 2-3، منعته من تحقيق مركز بين 6-8، وكان المنتخب قد حقق الفوز على منتخبي فلسطين والإمارات خلال البطولة.

وقاد المنتخب المدير الفني ابراهيم فيليب، والمدربون وليد العسود ورائد الحمود، والإداري سمير سلايمة، والمعالج الطبيعي صهيب الخطيب.

وضم المنتخب الوطني اللاعبين: راكان السماك ومحمود النقيب وفهد نعمان ولؤي المدني ومحمد صالح الصقر وأسامة مرعي ومهند دودين وميكائيل ابراهيم ومحمود عبدالعزيز وعبدالجبار السماك وعبدالرحمن الخصاونة وياسين مراجنة.