قطيشات يؤكد اعادة برمجة نشاطات الكرة الطائرة

خالد المنيزل

عمان – أكد العميد جهاد قطيشات نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة والناطق الاعلامي للاتحاد، ان الاتحاد سيقوم باعادة برمجة نشاطاته بما يتلائم مع مصلحة الاندية، بعد الانتهاء من فترة الحجر الصحي للمواطنين، مبينا ان هذا الأمر خارج عن ارادة الجميع، وأن اتحاد اللعبة يتفهم كافة الظروف التي تمر بها الاندية وكذلك اللاعبين، وهذا يتطلب تعاونا من الجميع من اجل الوصول الى تفاهمات ترضي كافة الأطراف، لأن همّ الاتحاد أولا واخيرا هو الأرتقاء باللعبة من خلال المحافظة على اللاعبين والحكام والمدربين وكافة اركان اللعبة.

وأضاف بأن الاتحاد سيعمل على عقد اجتماعات لكافة درجات الاندية وهي: الممتاز والأولى والنسوي الى جانب الواعدين، للوصول الى مواعيد تخدم الجميع، وتتناسب مع فترة اعداد المنتخب الوطني للمشاركة في البطولة العربية للرجال التي ستقام في تونس خلال أيلول (سبتمبر) المقبل.

وأضاف ان كافة البطولات سيتم اعادة برمجتها بعد شهر رمضان المبارك، باستثناء بطولة الكأس المقرر اقامتها في النصف الثاني من رمضان اذا وافقت الأندية على ذلك، وان قرار مشاركة اللاعب الأجنبي متروك للأندية وهذا يتطلب اجماع كافة اندية الممتاز والأولى عليه، ونحن مع قرار الأندية.

وحول الغاء بعض البطولات قال: “الكرة في ملعب الأندية وهي صاحبة القرار في ذلك، ونحن كإتحاد واجبنا التعاون مع كافة الاندية حسب درجاتها والوصول بالموسم الى بر الآمان.

الرياضة المنزلية

وطالب العميد قطيشات بممارسة الرياضة داخل المنزل، من خلال تدريبات بسيطة لكافة افراد الأسرة، وبتدريبات خاصة للرياضيين، لأن ممارسة النشاط البدني يؤدي الى تنشيط الدورة الدموية، وتقوية الجهاز المناعي بشكل عام.

وبين قطيشات ان أفضل رياضة بسيطة سهلة هي المشي داخل المنزل، الى جانب تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات، وشرب المياه بكثرة، وممارسة العاب ترفيهية للكبار والصغار من أجل “قتل الروتين”، وتغيير الحالة النفسية لكافة افراد الأسرة من سلبية الى ايجابية.

استذكار الراحل الجعفري

وبين العميد قطيشات ان كافة اركان لعبة الكرة الطائرة يستذكرون خدمات محاسب اتحاد الكرة الطائرة السابق الراحل رائد الجعفري، الذي خدم في اتحاد الكرة الطائرة لأكثر من 20 عاما، وكان قريبا من الجميع “اداريين وحكام ولاعبين”، مطالبا الجميع بمسامحته بعد ان توفي خلال الأسبوع الحالي، ومبينا ان الجعفري كان مثالا للموظف المجتهد القريب من الجميع.

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