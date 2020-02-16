قطيشات يترشح لرئاسة الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

عمان- الغد- تقدم مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد جهاد قطيشات، بطلب ترشيح لمنصب رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، بعد تلقيه موافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي على الترشح.

وكان العميد قطيشات قد وصل الى مصر أمس، لحضور اجتماعات المتكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية، بصفته مشرفا على الاجتماع الذي سيعقد خلال الفترة 16-20 شباط (فبراير) الحالي؛ حيث سيتم تخصيصه لصياغة بعض اللوائح الفنية للبطولات العربية العسكرية، وبرمجة أجندة وبطولات الاتحاد للعام الحالي، بالإضافة الى اعتماد أسماء المرشحين لمنصب رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، وأعضاء المكتب التنفيذي.

وسيعمل قطيشات، وبتوجيهات من رئيس هيئة الأركان المشتركة، على إيلاء الجانب الرياضي العربي أهيمة كبيرى، خصوصا في موضوع اللياقة البدنية التي هي عماد الجيوش العربية، من خلال تكثيف النشاط الرياضي العربي وإقامة العديد من البطولات، الى جانب تبادل الخبرات العملية والعلمية بشأن اللياقة البدنية، وتطوير العلاقات مع الاتحادات العربية والاتحاد الدولي للرياضة العسكرية (السيزم).

ومن المقرر أن يتقدم قطيشات بطلب استضافة دورة تنظيم وإدارة الأنشطة الرياضية.