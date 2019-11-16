قطيشات يتوّج وادي موسى بطلا للدوري الممتاز بالكرة الطائرة

خالد المنيزل

عمان – توج نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة العميد جهاد قطيشات وادي موسى بطلا للدوري الممتاز بالكرة الطائرة أمس الجمعة، بعد ان حقق الفوز على الوحدات بنتيجة 3-2، بواقع 25-27، 25-27، 25-22، 25-23، 15-12، ورافعا رصيده الى 36 نقطة، في ختام مباريات الدوري التي أقيمت في صالة قصر الرياضة، بحضور النائب ابتسام النوافلة من وادي موسى، واعضاء اتحاد اللعبة ورؤساء الاندية المشاركة في الدوري.

وتسلم فريق الكرمل الميداليات الفضية بعد أن نال المركز الثاني برصيد 32 نقطة، ونال شباب الحسين المركز الثالث برصيد 30 نقطة، ورابعا الوحدات 29 نقطة، وخامسا العودة 14 نقطة، وسادسا عيرا 13 نقطة، وسابعا مليح 10 نقاط، وثامنا صما 4 نقاط.

وهبط لمصاف أندية الدرجة الأولى فرق مليح وصما والمهندسين الذي اعتذر عن المشاركة ودير علا، الذي لم يسجل لاعبيه في الوقت المحدد.