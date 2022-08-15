قعوار: أسعار بعض القرطاسية ترتفع 20%.. وطلب متواضح جدا

قال نقيب تجار ومصنعي القرطاسية أشرف قعوار، إن الطلب في أسواق القرطاسية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة “متواضع جداً” خلال الفترة الحالية، قبيل نحو أسبوعين على بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف قعوار في تصريح لـ “هلا أخبار”، أن الطلب من المتوقع أن يرتفع في قادم الأيام مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

وكشف أن متوسط احتياجات طالب المدرسة من القرطاسية يبلغ 40 ديناراً.

وبين قعوار، أن بعض أصناف القرطاسية ارتفع بحدود الـ 20%، لكن مع وجود بديل أقل ثمناً في الأسواق المحلية، وهو الأمر الذي سيساهم بعدم ارتفاع أسعار القرطاسية بشكل عام، مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن جميع المكتبات في المملكة جاهزة من كافة أدوات القرطاسية ولوازم الطلبة، مؤكداً أنه تم استيراد جميع احتياجات السوق التي تغطي حاجة الطلبة، والذين يقدر عددهم بأكثر من 2 مليون طالب وطالبة.

من جهته، قال ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، في تصريح لـ “هلا أخبار”، إن موسم العودة إلى المدارس عادةً ما ينعكس بشكل جيد على الأسواق.

وأضاف القواسمي، أن الطلب على القرطاسية واحتياجات الطلبة هذا العام أكبر من العامين الماضيين، نظراً لظروف وتداعيات فيروس كورونا التي مرت بالأردن في 2020 و2021، وانعكاسها على آلية التعليم الدراسي.

ولفت إلى أن أسعار القرطاسية هذا العام، ستكون مشابهة جداً للعام الماضي، دون ارتفاعات تذكر على الأسعار.