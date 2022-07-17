قعوار: تعديل تصاميم صور فناني مهرجان جرش

قال المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون مازن قعوار، إنه سيتم تعديل تصاميم صور الفنانين المشاركين في المهرجان خلال 48 ساعة لجميع البوستات الجديدة، وذلك بعد الجدل الكبير الذي حصل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف قعوار لإذاعة الأمن العام، إن فعاليات المهرجان تستهدف العائلة وتناسب جميع الأعمار وغالبيتها بالمجان وتركيز على المشروع الثقافي وفعاليات مرتبطة بالمهرجان في عمان واربد وجرش ومادبا والفحيص.

وأشار إلى أن تطبيق (لايف اب) خاص بمهرجان جرش يتيح للمواطنين من داخل الأردن وخارجها مشاهدة فعاليات المهرجان بشكل عام وبسعر رمزي يتراوح بين دينار وثلاثة دنانير لكل حفلة.

وأكد قعوار وجود اهتمام خاص بذوي الاحتياجات الخاصة وسيتم تأمين مداخل خاصة بهم ومساعدتهم للدخول والخروج بكل يسر إلى موقع المهرجان.