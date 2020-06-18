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“قلب عمان” تُطلق مشروعا رياديا لمواجهة آثار جائحة كورونا

منذ 53 دقيقة

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عمان – الغد – تم إختيار 50 شاب وفتاة عن طريق اللجنة المتخصصة، 70% منهم اردنيون الجنسية و 30% يحملون الجنسية السورية، عن طريق تأسيس لجنة إختيار ومعاينة لمقابلة الأعضاء الراغبين في الانتساب للبرنامج الذي أقيم بالتعاون مع جمعية العون الصحي الأردني.

ويهدف هذا المشروع إلى دعم المشاريع الريادية المجتمعية بهدف مواجهة آثار جائحة كورونا عن طريق دعم الشباب والسيدات بتدريبهم وصقل مهاراتهم في الريادة والإبداع ونشر الوعي الكامل بين المشاركين عن حولية افضل الممارسات الصحية التي يمكن تنفيذها لهذه المبادرات بزيادة الوعي المجتمعي حول مخاطر فيروس كورونا المستجد وكيفية منع انتشاره خاصة في منطقة وسط البلد وشرق عمان بالتزامن مع عودة الأردن تدريجيا الى الحياة الطبيعية.

وبعد الانتهاء من المرحلة الاولى يستعد الأعضاء المشاركين للمرحلة الثانية التي سوف تنطلق قريباً، وتهدف هذه المرحلة الى دعم أفكار مشاريع الأعضاء، بحيث ستقوم اللجنة المختصة بإختيار 20 مشارك/ة لتقديم الدعم المالي والتقني لتنفيذ أفكارهم وتحويلها الى مشاريع مستدامه، اما عن باقي المشتركين والذي سيكون عددهم 30 مشارك/ة سيتم عقد أيام وظيفية لهم ومحاولة توفير فرص عمل لدعمهم ومساعدتهم للحصول على الوظائف التي تتناسب مع خبراتهم وقدراتهم.

يذكر أن هذا البرنامج هو جزء من مبادرة “قلب عمان” التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تقدم الدعم للمشاريع ذات التأثير الإيجابي المباشر.

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