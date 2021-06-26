“قلب عمان” يحتضن 11 مبادرة تنبض بشغف الشباب

معتصم الرقاد

عمان- بهدف المساهمة في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين سبل العيش المستدامة، ودعماً للشباب الريادين الباحثين عن فرص تساعدهم في خلق فرصٍ تشغيلية من الفئات الأقل حظًا في مناطق وسط عمان في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتزايد أعداد البطالة، أطلقت مبادرة “قلب عمان” المنفذة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز تطوير الأعمال بالشراكة مع أمانة عمان، وبالتعاون مع البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، وبمنحة كريمة من حكومة اليابان.

يحتوي برنامج “قلب عمان” على 11 مبادرة شبابية، بين خلاقة وريادية تخدم المجتمع المحلي بالدرجة الأولى، وتسعى لأن تكون مشروعاً مستداماً للقائمين عليه، ويطمح الشباب لأن تكون مشاريع استثمارية في المستقبل تكفيهم عناء البحث عن وظيفة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وأرقام بطالة مرتفعة يعاني منها الأردن.

وقالت عضو في المبادرة باسمة وليدات، يسعى الشباب لأن تضعهم مبادرتهم بعد تطورها في مصاف أصحاب الأعمال، عوضاً عن أن يكونوا عبئًا إضافيًا على الدولة في أرقام البطالة.

يقوم مركز تطوير الأعمال على تدريب الشباب وبناء قدراتهم من خلال مدربين محترفين، وبمتابعة مستمرة من ضباط ارتباط من المركز، ليتمكنوا من بلورة أفكارهم، ومساعدتهم على الاندماج مع المجتمع المحلي وسوق العمل، كما يقدم لهم الدعم اللوجيستي الكامل، ويساعدهم على تسويق مبادراتهم.

بدورهم الشباب المبادرين والمتطوعين أبدوا حماسًا وحبًا لما تلقوه من تدريبات صقلت شخصيتهم ومكنتهم من خوض تجاربهم بشغف مصحوب بمهارات أساسية تلقوها خلال تدريبات خاصة ومعسكرات تدريبية؛ ليكونوا قيادين ورياديين في المجتمع، وتحديداً في بناء مشاريع صغيرة قد تسهم ولو بشيء بسيط في الحد من حالة الركود والإحباط التي مروا بها في جائحة “كورونا”، آملين بأن تكون قصصهم ناجحة تبعث على التفاؤل في نفوس أقرانهم ليسيروا بذات الخطى.

وأضافت وليدات تنفذ مبادرة “قلب عمان 2” من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع أمانة عمان وبالشراكة مع مركز تطوير الأعمال -BDC والبنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة والممول بمنحة كريمة من حكومة اليابان.

وتهدف المبادرة إلى المساهمة في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتحسين سبل العيش المستدام للفئات المستضعفة، حيث عمل البرنامج على استهداف ما يزيد على 1400 شاب من الذكور والإناث في مناطق وسط عمان المستهدفة من قبل المشروع، وتدريب 230 متدربا على عدة تدريبات مختلفة من أهمها تصميم وتنفيذ المبادرات وريادة الأعمال.

ومن الجدير بالذكر أنه من ضمن هذه المبادرات مبادرة “المجالس مدارس” التي تعيد إلى كبار السن دورهم في ترسيخ القيم والأخلاق المجتمعية وتعطي للأجيال الحالية دروساً في كيفية تعامل كبار السن مع مختلف الظروف والمواقف بحنكة وصبر دون الإساءة، وتشرح لهم كيف كانت سعة الصدر والحلم في التعامل مع أي إشكالية دون أن تتحول لمشكلة تخلف البغضاء والكراهية.

وكذلك مبادرة “الحكواتي” التي تعيد سرد تاريخ رجالات عمان وأماكنها بطريقة الحكواتي القريبة إلى القلب وترسيخها في ذهن الأطفال بطريقة محببة، كما أن هناك مبادرات إنسانية لخدمة ذوي الدخل المحدود دون جرح مشاعرهم، فمبادرة “فيد واستفيد” تقوم على جمع الملابس القديمة وتنظيفها وترتيبها وعرضها داخل صالة وتجهيزها للبيع بأسعار رمزية يتمكن من يحتاجها من الشراء دون أي حرج، وريعها يذهب لدعم محتاجين من طلبة العلم.

ومبادرة “منتجات سيدات عمان” التي تساعد فتيات المشاريع الصغيرة على تسويق منتجاتهن من وخلال البازارات والمعارض، وكذلك مبادرة “اكتشف قلب عمان” عبارة عن فكرة ترويج سياحي إلى أبرز معالم وسط عمان القديمة التي تعتبر رحلة ممتعة للسياح المحليين والأجانب لتجربتها.

وفي مبادرة “الحديقة الثقافية” شباب أخذوا على عاتقهم إعادة تأهيل حدائق تعود لأمانة عمان الشريك في مشروع “قلب عمان 2″، لتكون حاضنة للمبادرات الأخرى ومكانًا جاذبًا للزوار.