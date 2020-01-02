قلة الثقة بالنفس.. كيف تتغلب عليها؟

علاء علي عبد

عمان– تمر بالمرء أوقات يشعر خلالها بأنه يفتقد ثقته بنفسه ويصبح أكثر تشككا بالقرارات التي يتخذها. هذا التشكك يكون أحيانا من الأمور الإيجابية كونه يجعل المرء أكثر قدرة على الانتباه لجوانب في حياته تحتاج للتحسين. لكن عندما يتكرر هذا الشعور يصبح من الصعب على المرء أن ينجز المهام المطلوبة منه بدون خوف وقلق محبطين.

فيما يلي سنستعرض عددا من الطرق التي من شأنها أن تجعل المرء أكثر قدرة على التعامل مع مشاعر التشكك بقدراته: