قلة الحركة تهددك بمشاكل المشي

برلين- قالت الدكتورة كارولين فيركمايستر إن قلة الحركة تتسبب في ضمور العضلات وتآكل الغضاريف، ما يؤدي إلى مشاكل المشي ويرفع خطر السقوط والإصابة بكسور.

وأضافت طبيبة العظام الألمانية أن قلة الحركة تتسبب في الشعور بآلام أثناء المشي وآلام بالظهر والركبة وترحيل مركز ثقل الجسم إلى الأمام أو الخلف بشدة.

ولتجنب هذه المشاكل شددت جوتز-نويمان على ضرورة المواظبة على ممارسة الرياضة ودمج الأنشطة الحركية خلال الحياة اليومية مثل صعود الدرج بدلا من استخدام المصعد.

كما ينبغي على موظفي العمل المكتبي تجنب الجلوس طويلا؛ حيث يتعين عليهم النهوض بعد الجلوس لمدة ساعة ونصف على أقصى تقدير والمشي لتحريك العضلات والغضاريف.

وعلى أية حال ينبغي استشارة طبيب العظام على وجه السرعة في حال مواجهة مشاكل أثناء المشي.