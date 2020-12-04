قلة النوم والتأثير على الوزن وصحة الجسد!

عمان – يعاني البعض من تحديات في النوم والسيطرة على الوزن. ففي النهاية، نجد أن النوم والوزن مرتبطان معًا ويؤثران على الصحة والرفاهية بشكل عام.

عندما لا نحصل على قسط كاف من النوم، يبدأ جسمنا في إفراز كميات كبيرة من الكورتيزول. ترتبط النسب العالية من الكورتيزول في الجسم بزيادة الرغبة في تناول أطعمة غير صحية. إضافة إلى ذلك، وفقًا لأبحاث شاملة حول النوم، تبين أن النوم لفترة تقل عن سبع ساعات قد يسهم في تقليل مستوى حرق الدهون في الجسم إلى النصف حتى ولو كانت كمية الطعام أو نوع الأطعمة التي يتم تناولها هي نفسها.

قد يضر النوم غير الكافي بعمليات الأيض داخل الجسم؛ حيث يفقد الجسم قدرته على إفراز الأنسولين، ما يزيد من حالة مقاومة الأنسولين. هذا سيؤدي إلى صعوبة حرق الدهون الموجودة في الدم، ما يؤدي إلى تخزينها في الجسم وبالتالي زيادة الوزن.

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين لا يأخذون قسطًا كافيًا من النوم تفرز أجسامهم كميات أقل من هرمون ليبتين وكميات أعلى من هرمون جريلين الذي يسهم في الشعور بالجوع والرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.

ما نأكله خلال النهار والليل قد يؤثر على أنماط النوم لدينا؛ فعلى سبيل المثال، إذا كانت وجباتنا في المساء تحتوي على نسب عالية من الأطعمة المصنعة، فذلك يزيد من طاقاتنا خلال ساعات الليل، ما يُصعّب على الجسم إفراز الانسولين ويقلل من عمليات الأيض. لذلك، في حال لم يغير الأشخاص عادات تناول الطعام غير الصحية، سيكتسبون وزنًا، خاصةً مع التقدم في العمر.

ماذا نأكل لتحسين نوعية نومنا؟

تناول الأطعمة الصحية الطبيعية وتجنب أو تخفيف تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون والغنية بالمواد الحافظة قد يسهم في تحسين نوعية نومنا، إضافة إلى تحسين صحتنا العامة. تناول ثلاث حبات من الفواكه الطازجة يوميًا مع 5 حصص من الخضراوات المتنوعة سيقدم لنا نظاما غذائيا متوازنا. أنصح بتناول أطعمة الكربوهيدرات المعقدة واختيار البروتينات ذات نسب الدهون القليلة وإضافة البذور والبقوليات إلى السلطات والوجبات.

نصيحة لمحبي القهوة والحلويات

دائمًا أنصح بالتقليل من تناول الحلويات والمشروبات الغنية بالكافيين ليس فقط قبل موعد النوم بل وخلال النهار أيضًا. لا يخفى عن الجميع أن شرب هذه المشروبات وتناول الحلويات يمنعنا من النوم. يُسهم الكافيين في تحفيز الجسم على ضخ المزيد من الدم إلى العضلات، ما يحفز إفراز الكبد للسكر ونقله عبر الدم لجميع أجزاء الجسم. هكذا يصبح الجسم أكثر تيقظًا وتنبهًا بعد شرب القهوة وهذا بالضبط ما يمنعنا من النوم بشكل عميق.

تجدر الإشارة إلى أن استهلاك أي نوع من السكريات سيسهم في تجاوب الجسم بشكل مماثل؛ ينتج عن استهلاك السكر طاقة زائدة على حاجة الجسم لفترة قصيرة، لأن الجسم يحول الغلوكوز إلى طاقة.

حساسية الطعام

من الضروري معرفة وتحديد أي حساسية طعام نعاني منها. احمرار الجلد أو تهيجه أو الشعور بالحكة وحتى التغير في حركة الأمعاء مثل الانتفاخ والإمساك جميعها من أعراض الحساسية الواضحة. في حال تحسس الجسم من بعض الأطعمة، قد تتأثر طريقة التفكير والمشاعر، ما قد يسهم في حدوث اضطرابات النوم.

تجنب الأطعمة الحارة في الليل

قد تتسبب الأطعمة الحارة في تهيج الجزء العلوي من القناة الهضمية، وقد ينتج عنه شعور بالألم وارتجاع مريئي ما يحول دون حصول الأشخاص على قسط مريح من النوم. تُعد أغلب الأطعمة الحارة أغذية غنية بفيتامين C الذي يزيد من مستويات الطاقة في الجسم، لهذا يجب تجنب الأطعمة الحارة في الليل.

نصائح لنوم هادئ

يُنصح بتناول آخر وجبة قبل أربع ساعات على الأقل من النوم. كما يُفضل تناول وجبة صحية ومتوازنة، وعدم تناول كميات كبيرة من الطعام، فهذا يسهم في الشعور بالتعب والتخمة بعد الوجبة. ينصح بتناول مشروبات عشبية مثل البابونج واليانسون والنعنع أو عشب الليمون قبل النوم كون هذه المشروبات تساعد على إرخاء العضلات وتحضر الجسم للنوم من خلال إفراز هرمون ميلاتونين. في حال الرغبة بتناول وجبة خفيفة في الليل، فإن الخيار الأفضل هو اختيار وجبة مغذية لتجنب ألم الجوع وعدم الإفراط في الأكل. الهدف من هذه الوجبة الليلية هو تخفيف الجوع وإعطاء الجسم الفرصة للاسترخاء والراحة.

ماذا نأكل خلال النهار لننعم بنوم عميق في الليل؟

يساعدنا تناول وجبة الإفطار على السيطرة على الشهية لاحقًا خلال اليوم وتقليل من الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو السكر.

علاوة على ذلك، أنصح بشرب كميات كافية من الماء خلال النهار.

الفيتامينات والمعادن

كلما أكثرنا من تناول الأطعمة الصحية، شعرنا بتوازن أكبر من الناحيتين الجسدية والعاطفية. تذكروا أن الهدف هو الحصول على نوم منتظم وعميق وغير متقطع خلال الليل.

آية مراد

صيدلانية واختصاصية تغذية علاجية

مجلة “نكهات عائلية”