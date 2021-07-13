“قلعة الحلم” توثق رحلة اللجوء الشاقة في رواية مصورة

ديمة محبوبة

عمان- رحلة اللجوء لا يمكن أن تنسى أو أن تروى، لكن ومن وجهة نظر اللاجئ الكردي العراقي سارتيب نامق، كان من الممكن أن تصور؛ لتكون الصورة أكثر تعبيرا عن أسباب اللجوء ومراحله وعذابه وقسوته إلى أن ينعم الفرد بيوم من الممكن أن يسمى بالجيد.

قام نامق بنشر رواية مصورة بعنوان “قلعة الحلم” توثق رحلته من كردستان العراق إلى مركز إيواء اللاجئين المؤقت في مطار تمبلهوف في برلين.

سارتيب نامق غادر وطنه الأصلي كردستان العراق منذ 4 أعوام، وحينما وصل إلى برلين قادما من العراق في آذار (مارس) 2016، كي يستقر في مركز إيواء اللاجئين المؤقت في مطار تمبلهوف في برلين مع 900 لاجئة ولاجئ آخرين، وجد ظروف الحياة مختلفة تماما.

يبين أن الحياة عبر تفكيره باللجوء والإقدام عليه حتى الوصول إلى الملجأ ما هي إلا رحلة شاقة محزنة فيها فيض كبير من مشاعر الحزن والفراق والوداع والخوف من القادم، ومن هنا كانت نقطة الانطلاق لفكرته لعمل كتابه “قلعة الحلم” في 80 صفحة، في رواية مصورة من دون كلمات تبدأ قصة سارتيب نامق في وطنه الكردي العراقي.

ويذكر أن المعيشة باتت صعبة الظروف ولا تطاق بسبب الجفاف الذي تسبب في موت الأشجار وجفاف البحيرات، ليبدأ نزوحه، وانضم إلى تيار اللاجئين والوافدين الجدد الذين انتهى بهم المطاف في برلين بعد رحلة محفوفة بالمخاطر والمغامرات.

يقول نامق “صور الرواية قوية، كما يجب أن تكون، لأن الرواية المصورة لا تحتوي على كلمات والهدف من ذلك أن تصل رسالة الكتاب للجميع، بغض النظر عن اللغة، حتى لو كان المرء لا يستطيع القراءة على الإطلاق، يمكن للجميع قراءة وفهم القصة في جميع أنحاء العالم ومن دون الحواجز التي تضعها أمامنا اللغات في بعض الأحيان”.

ويقول نامق من خلال كتابه “قلعة الحلم”، “أريد إيصال رسالة للشباب بأنه يمكن العمل مع أشخاص من دول وثقافات أخرى، وأن رحلة اللجوء لا يمكن أن تكون وردية في حياة من يفكر بها ففيها من الصعوبات الكثير ومحفوفة بالمخاطر”.

ويضيف “يهمني أن تصل هذه الفكرة للشباب في العراق الذين يشعرون بالإحباط بسبب الأوضاع السياسية ويفكرون في الهجرة، أريد أن أوضح لهم أن الطريق ليس سهلا ولا يعني وصولك هنا نهاية المشوار، بل هناك الكثير من الصعاب، التي على المرء تخطيها، حتى ينتقل إلى ما يطمح له”.

ويستذكر أن صمت سكان المخيم هو الذي أعطاه وأصدقاءه فكرة عمل رواية مصورة، توثق رحلته من كردستان العرق إلى برلين وتحول مكان إقامته في مطار تمبلهوف إلى مدينة خيالية.

يبدأ نامق كتابه بعبارة “عالمٌ آخر مختلف.. ربما يكون واقعاً.. لكن، وبكل الأحوال يمكن رسمه!”.

هكذا سعى سارتيب نامق لحياة جديدة في مكان غريب، وفي طريقه بدأ برسم أمنيات من يقابلهم، وبشكل مفاجئ تتحول الرسوم والصور بين يديه إلى واقع وحقيقة ملموسة.

وساعده على تحقيق هدفه فنانون ألمان، من بينهم الفنان الألماني ألكسندر كوخ من برنامج “الرعاة الجدد” الذي يدعم الأفكار والمشاريع غير المألوفة، مبينا أن التغلب على الأحكام المسبقة والانطباعات النمطية السلبية ضد اللاجئين في ألمانيا هو الهدف من فكرة المشروع وعمل الكتاب، فالرواية المصورة موجهة للجميع، لكن بالأخص أراد أن يخاطب غير اللاجئين.

ويقول “إذا تمكنت من خلال روايتي التأثير في خمسة أشخاص من بين مائة شخص متحيزين ضد أشخاص مثلي؛ أي لاجئين، سيكون ذلك إنجازا رائعا”.

كانت فكرة الخروج من الملجأ والاحتكاك بأناس مختلفين وثقافات ولغات مختلفة مسألة مخيفة للجميع، لكنه قام بكسر هذا الحاجز لديه ولدى أصدقائه، فقام بتشجيعهم، وأنه لا ضير من تعلم كلمة ألمانية أو كلمتين فسيكون يوما سعيدا.

ويشير نامق إلى أن هناك مشاريع من الممكن أن تساعد وتعطي دفعة للاجئين الآخرين للقيام بشيء ما أو ربما يأملون الآن في القيام بشيء ما بأنفسهم.

يعيش نامق اليوم في العاصمة الألمانية برلين ويعمل في أحد المطاعم هناك، وإلى جانب هذا ما يزال الشاب يطمح إلى تغيير واقعه إلى الأفضل، كما حدث مع بطل روايته المصورة.

ويذكر أنه تم توزيع عشرات النسخ من الرواية إلى المكتبات والمدارس ومراكز اللجوء ومنظمات الشباب، حتى يصل مشروع سارتيب إلى الكثيرين. كما خصصت أرباح بيع الكتب المصورة لمنظمة الإغاثة الألمانية “سي ووتش” التي تنقذ اللاجئين والمهاجرين العالقين في عرض البحر، وقد حصل مشروع سارتيب نامق على دعم المكتب الحكومي للشؤون الخارجية بألمانيا.