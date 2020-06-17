قلقون من تراجع الولايات المتحدة عن الضم

هآرتس

عاموس هرئيل وأمير تيفون

في المحادثات الاخيرة بين الليكود وازرق ابيض حول خطة الضم لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ظهرت فجوات كبيرة بين الطرفين. في بداية الاسبوع أجري لقاءان بمشاركة نتنياهو ورئيس الحكومة البديل بني غانتس ووزير الدفاع غابي اشكنازي ورئيس الكنيست ياريف لفين (في لقاء منهما) والسفير الامريكي في اسرائيل دافيد فريدمان. الخلاف الرئيسي كان حول حجم المنطقة التي سيتم ضمها والجدول الزمني لتنفيذ الضم، لكنه يتعلق ايضا بترتيب الخطوات التي سيتم اتخاذها.

نتنياهو طلب في اللقاءات أن يدفع قدما بالانشغال بالخريطة التي ستفصل المناطق التي سيتم ضمها. وغانتس الذي قال مؤخرا بأنه لم يرى خريطة الضم أكد في المقابل على الحاجة الى التوصل الى تفاهمات مع الدول العربية التي توجد لها علاقات قريبة مع اسرائيل. وفي محيط رئيس الحكومة يخشون من تفويت الفرصة: اذا لم ينجح الحزبان في التوصل الى تفاهمات في القريب فإن الادارة الاميركية القلقة من عدم الاتفاق الداخلي في اسرائيل، يمكن أن تفقد الاهتمام بالأمر – ومسألة الضم ستختفي من جدول الاعمال. مصادر مطلعة على الاتصالات قالت للصحيفة بأن الفجوات بين الليكود وازرق ابيض كبيرة، وفي هذه الاثناء يبدو أنه يصعب جسرها. خلال ذلك، في اسرائيل يتعزز التقدير بأن عملية الضم ستبرز الخلافات في الرأي في الولايات المتحدة بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، بالنسبة لسياسة اسرائيل. المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن عبر في السابق عن معارضته العلنية للضم. وفي حالة فوز مرشح ديمقراطي في الانتخابات في تشرين الثاني فان الضم سيضع حكومة نتنياهو في مسار تصادم مع الادارة الجديدة. وفي الجناح اليساري للديمقراطيين الذي ممثله البارز هو السناتور بيرني ساندرز، يوجد حتى تأييد لخطوات عقابية ضد اسرائيل. وربما أن اعضاء الحزب سيطلبون مناقشة الاعتراف الاميركي بالدولة الفلسطينية، أو اجراء تغييرات في اتفاقات المساعدات العسكرية لاسرائيل. وبايدن ورجاله يستبعدون المسار الثاني. الحزب الديمقراطي جميعه موحد في معارضة ضم المستوطنات. أكثر من 60 في المائة من السناتورات الديمقراطيين نشروا بيانات حول هذا الامر أو قاموا بإرسال رسائل ضد الضم لنتنياهو وغانتس، وهذا العدد يمكن أن يرتفع قريبا. المعارضة لا تصل فقط الى صفوف “المشبوهين الفوريين” – ساندرز واليزابيث فيرن واعضاء الجناح اليساري، بل حتى الى مؤيدين واضحين لاسرائيل، سناتورات واعضاء كونغرس من الجناح المعتدل في الحزب والذين يعتبرون مقربين من الايباك، وهو اللوبي المؤيد لاسرائيل. هذا الانتظام في مجلس النواب ضد الضم يقوده عضو الكونغرس الديمقراطي تيد دويتش، اليهودي من فلوريدا والمؤيد الدائم لاسرائيل والذي صوت ضد الاتفاق النووي مع ايران وهاجم ادارة الرئيس الامريكي السابق براك اوباما بسبب موقفه من المستوطنات. الرسائل من الديمقراطيين نقلت ايضا بصورة شخصية الى نتنياهو وغانتس واشكنازي وسفير اسرائيل في واشنطن رون ديرمر. في الجانب الجمهوري هناك تشوش حول مسألة الضم. معظم المشرعين لا يعبرون عن مواقفهم من هذه القضية لأنهم ينتظرون فهم موقف البيت الابيض بالضبط. السناتور من تكساس، تيد كروز، هو المشرع الابرز الذي يشجع اسرائيل على تنفيذ الضم. ولكن طالما أنه من غير الواضح معرفة المتحدث باسم الرئيس دونالد ترامب – هل هو صهره ومستشاره جارد كوشنر أم السفير فريدمان – فان الوضع كما يبدو سيبقى على حاله.

الاستعداد للاشتعال

في جهاز الامن الاسرائيلي ما يزال هناك عدم وضوح فيما يتعلق بخطة الضم والجدول الزمني لتطبيقها. مصادر امنية قالت إنه الى جانب غانتس نفسه فان الجهات الامنية تحت إمرته ليست على معرفة تامة بالخطط. وفي النقاشات الداخلية طرح تقدير بأن الرد الفلسطيني سيكون متعلقا بالاساس بحجم المنطقة التي سيتم ضمها. وضم رمزي في غور الاردن سيثير معارضة أقل مقارنة مع ضم مناطق في وسط الضفة الغربية على جانبي الشارع 60. في الجيش الاسرائيلي يواصلون الاستعدادات العملياتية لاحتمالية الاشتعال في المناطق، ردا على اعلان اسرائيل للضم. نطاق السيناريوهات يشمل خيارات مختلفة، مظاهرات ستقتضي تعزيز محدود لقوات الوحدات العسكرية، ومرورا بعمليات اطلاق النار في الشوارع وانتهاء بالقيام بعمليات تفجيرية في الضفة وعلى حدود الخط الاخضر، التي ستلزم برد شديد من اسرائيل. الوحدات التي تشملها الخطط العملياتية لقيادة المنطقة الوسطى اجرت في السابق مناورات وحتى استدعاء مفاجئ حسب سناريوهات التصعيد.

احدى المسائل الاساسية التي تشغل جهاز الامن تتعلق بتدخل محتمل لاعضاء التنظيم، الجسم الميداني لحركة فتح. والتقدير هو أنه يوجد لديهم آلاف قطع السلاح، وفي ظروف معينة عدد منهم يمكن أن يستخدمها لتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش الاسرائيلي والمواطنين الاسرائيليين.