قلق أممي من اعتماد تدابير قمعية بذريعة “كورونا”

هديل غبّون

عمان– اعتبرت الأمم المتحدة في تقرير حديث لها؛ حول وباء فيروس كورونا (كوفيد 19)، أن الخطر المتعلق بالفيروس، لا يتقصر على الصحة العامة، بل كمن في انه تحذير أساس أيضا يسلط الضوء، على من يعانون أكثر وأسباب معاناتهم، وما الذي يمكن فعله حيال ذلك.

وفي رسالته مؤخرا، نبّه الأمين العام للأم المتحدة أنتونيو غوتيريش، إلى عدم التهاون في التعامل مع الفيروس من منظور حقوقي، وقال أول من أمس، إن الوباء “ليس فقط خطرا كبيرا على الصحة العامة، ولكنه أيضا حالة طوارئ بشرية واقتصادية واجتماعية، تتحول بسرعة إلى أزمة حقوق إنسان”.

التحذير الأممي من غوتيريش، تزامن مع إطلاق تقرير سياسات جديدة حول صياغة استجابة شاملة وفعالة للفيروس، سبقها في شباط (فبراير) الماضي، رسالة أخرى منه، تؤكد وضع معايير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في صميم عمل الأمم المتحدة، حتى لا تصبح حقوق الإنسان عنصرا ثانويا في أوقات الازمات.

ووفقا لما تضمنته رسالة غوتيريش المتلفزة، ونشرت على الصفحة الرسمية لأخبار الأمم المتحدة، فإن التحذير الحالي، يأتي من تركيز مواجهة هذه المحنة العالمية، على الاستجابة للرعاية الصحية للجميع وحسب، بل وعلى تسليط الضوء على “من يعانون أكثر”.

وقال “إننا جميعا في هذه المحنة معا”، مضيفا إنه “في حين أن الفيروس يهدد الجميع، فإن حقوق الإنسان تسمو بالجميع”.

وتتمحور الرسالة الجديدة في تقرير الأمم المتحدة، على ضرورة التغلب على الفيروس وآثاره عبر استجابة “منصفة وعادلة” للجميع بخاصة في تقديم الخدمات العامة، إذ كشف الفيروس عن نقاط ضعف كبيرة، وأوجه عدم مساواة هيكلية تعوق الوصول لهذه الخدمات في بعض بلدان العالم.

من هنا، لم يتوان غوتيريش في رسالته الأممية عن دعوة الحكومات للعمل بشفافية وسرعة، داعيا لـ”أن تخضع الحكومات للمساءلة” خلال الاستجابة للجائحة، منوّها بضرورة انخراط منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا الجانب، قائلا إن “لهم أيضا أدوار أساسية، وأن الفضاء المدني وحرية الصحافة عنصران حاسمان”.

وتجاوزت رسالة تقرير الأمين العام، التنبيه بتلك الحقوق، ليذهب إلى التحذير أيضا بما وصفه بـ”تزايد القومية- العرقية والشعبوية والاستبداد”، وتراجع حقوق الإنسان في بعض البلدان، معبّرا عن خشيته من أن توفر الأزمة “ذريعة لاعتماد تدابير قمعية، لأغراض لا صلة لها بالجائحة”.

ويؤكد التقرير، أن الفيروس، مصدر التهديد وليس الناس، مشددا على ضرورة أن تكون أي إجراءات، بما في ذلك خلال حالات الطوارئ، متناسبة وقانونية وغير تمييزية، تهدف لحماية الأفراد.

وتطرق التقرير الأممي، إلى تسجيل آثار للفيروس في مجتمعات أكثر من غيرها، ولتزايد “خطاب الكراهية، واستهداف الفئات الضعيفة، ومخاطر الاستجابات الأمنية الشديدة التي تقوض جهود الاستجابة في مجال الصحة العامة”.

وأقر التقرير الأممي، أن العالم لا يستطيع تحمل تخلف أي دولة عن الركب، للتغلب على الفيروس. وبما أن بعض البلدان مجهزة بشكل أفضل للاستجابة من غيرها، فإن التضامن الدولي ضروري، وأن “أفضل استجابة، هي تلك التي تتصدى للتهديدات الفورية بطريقة متناسبة، مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون”.

وسيزيد تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ القدرة على الصمود طويلا- للأجيال القادمة، وللعمل المناخي ولحماية التنوع البيولوجي، بحسب التقرير.

وختم الأمين العام رسالته مشددا على أنه “عبر احترام حقوق الإنسان في وقت الأزمة هذا، سنبتكر حلولا أكثر فعالية وشمولا للحالة الطارئة التي نعيشها اليوم، ونعبّد طريق التعافي الذي سنسلكه غدا”.